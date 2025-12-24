鈴村健一ら「十勇士」名字組が参戦！「鎧真伝サムライトルーパー」本PV第2弾＆新キャスト解禁

1988年に放送され、そのスタイリッシュな鎧デザインとキャラクター人気で社会現象を巻き起こした伝説のアニメ「鎧伝サムライトルーパー」。あれから約40年。正統続編となる完全新作TVアニメ「鎧真伝サムライトルーパー」がいよいよ2026年1月6日より放送を開始します。

放送目前となる12月23日、ED主題歌を使用した本PV第2弾が解禁。さらに、サムライトルーパーたちの前に立ちはだかる強敵「十勇士」の残り5名と、そのキャスト情報が一挙公開されました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 激アツな本PV第2弾 敵幹部「十勇士」が完全集結

公開された本PV第2弾では、「ONE OR EIGHT」が歌うエンディング主題歌「POWER」をバックに、サムライトルーパーと妖邪との激しい戦闘シーンが描かれています。

かつてのファンなら胸が熱くなる「武装」の瞬間や、令和の技術で描かれるスタイリッシュなアクションは必見。彼らが抱える葛藤や信念も垣間見える、期待感の高まる映像となっています。

注目は、妖邪帝王・羅真我（CV：小西克幸）に仕える「十勇士」の全貌です。すでに発表されていた「名前組」（サスケ、サイゾウなど）に加え、今回新たに「名字組」5名のビジュアルとキャストが明らかになりました。

新たにお目見えとなったのは、ネヅ（CV：鈴村健一）、アナヤマ（CV：沢城千春）、ウンノ（CV：竹内良太）、カケイ（CV：遠藤大智）、モチヅキ（CV：熊谷俊輝）の5人。真田十勇士を彷彿とさせるネーミングにも注目です。

配役決定についてネヅ役の鈴村健一さんは「僕が子供の頃見ていたあのサムライトルーパーの続編！参加させていただけて光栄です」と強い意気込みを寄せています。

■ サムライトルーパー5人全員プラモ化も決定

グッズ情報も見逃せません。BANDAI SPIRITSのプラモデル「30 MINUTES FANTASY（30MF）」シリーズより、主人公の「灼熱のガイ」が2026年3月に発売されることは発表されていましたが、この度、残る4人のサムライトルーパー（上杉魁人、北条武蔵、北条大和、石田紫音）も同フォーマットで立体化されることが決定しました。

5人並べられるとなれば、ファンとしてはコンプリートするしかありません。詳細は2026年2月10日のYouTube配信で発表されるとのことでした。

「鎧真伝サムライトルーパー」は、2026年1月6日よりテレ東系列ほかにて放送開始。配信はdアニメストア、U-NEXTなどで最速配信が行われます。

（C）SUNRISE

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025122402.html