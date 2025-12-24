¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û£³Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡¥¨¡¼¥¹Íê¤ß¤Î²ÝÂê¤òËä¤á¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°Î¶È¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÀÄ¼Ì¿¿¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£¶¿ÍÈ´¤±¡¢¿·¥Á¡¼¥à·ëÀ®»þ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Ï£°¡ó¤À¤è¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢Ìó£±Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥¨¡¼¥¹·ó¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Á´°÷±ØÅÁ¤Ç²¦¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡½¡½¸½¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö²¦¼Ô¤ÎÄ©Àï¡Á²¶¤¬ÀÄ³Ø¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡Á¡×¤À
¡¡¸¶´ÆÆÄ¡¡ºÇ½é¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö²¦¼Ô¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Åª¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬»È¤¦¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤Î¹Í¤¨¤È°ìÃ×¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½½Ð±À±ØÅÁ¤Ï£·°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£³°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿
¡¡¸¶´ÆÆÄ¡¡½Ð±À±ØÅÁ¤Ï¶è´ÖÇÛÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤«¤È¡£±ØÅÁ¤ÏÂ¤·»»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê£³°Ì¤Þ¤ÇÍè¤¿¤±¤É¡¢¹õÅÄ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ØÅÁ¤Ç¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤ò£±£±·î¤«¤é¤Î£²¤«·î¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½Â¾¹»¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¸¶´ÆÆÄ¡¡°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¶ðÂç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á£µÇ¯¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÄ³ØÂç¤È¶ðÂç¤À¤±¡£¾¡¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÏÅöÁ³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£¡Ê·½ÂÁ¡Ë·¯¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢»³Àî¡ÊÂóÇÏ¡Ë·¯¡¢°ËÆ£¡ÊÁóÍ£¡Ë·¯¡¢µ¢»³¡ÊÐÒÂç¡á¤¤¤º¤ì¤â£´Ç¯¡Ë·¯¤¬¤¤¤ë¡£»³Àî·¯¡¢°ËÆ£·¯¤ò£µ¡¢£¶¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡¢º´Æ£·¯¤¬±ýÏ©¤òÁö¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¼ê¤´¤ï¤¤¡£ÃæÂç¤Ï£¸¶è¤Ë¡Ê¥¿¥¹¥¤¬¡ËÅÏ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¿¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ðÂô¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½¤«¤Í¤Æ½ÅÍ×»ë¤¹¤ë»³¾å¤ê¤Î£µ¶è¡¢»³²¼¤ê¤Î£¶¶è¤Ï£±Ç¯À¸¤Îµ¯ÍÑ¤â¤¢¤ë
¡¡¸¶´ÆÆÄ¡¡»³¾å¤ê¡¢»³²¼¤ê¤ÏÆÃ¼ì¶è´Ö¤«¤ÄÅ¬Àµ¶è´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢£±Ç¯À¸¤«¤éÈ´¤Æ¤¤·¤Æ»È¤¨¤¿¤é¡¢£´Ç¯´ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£°ÂÂÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ê£³·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡Ë¼ãÎÓ¡Ê¹¨¼ù¡Ë¤Ï£´Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ê£µ¶è¤Ë¡Ë£³²ó½ÐÁö¤·¤Æ£³²óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¬Àµ¤Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤È½ä¤ê²ñ¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À£±Ç¯À¸¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î£±£²·î¤Ë¸Î¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¸¶¥á¥½¥Ã¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿»Ò¤Ï¡¢³ØÇ¯´Ø·¸¤Ê¤¯ËÍ¤ÏÁö¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤«
¡¡¸¶´ÆÆÄ¡¡±ýÏ©Í¥¾¡¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÉüÏ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤â¡Êº¹¤Ï¡Ë£³£°ÉÃ°ÊÆâ¡¢ºÇ°£±Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡££±Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È´í¸±¿å°è¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó£³Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Î£´Ï¢ÇÆ¡¢£µÏ¢ÇÆ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ù¤Ï¤é¡¦¤¹¤¹¤à¡¡£±£¹£¶£·Ç¯£³·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¡¦»°¸¶»Ô½Ð¿È¡£À¤Íå¹â¤Ç¼ç¾¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÃæµþÂç³Ø£³Ç¯»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡ÊÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£³°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ç¤Ï£µÇ¯´ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£°úÂà¸å¤ÏÆ±¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉô¤Ç¡ÖÅÁÀâ¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡££²£°£°£´Ç¯¤«¤é¤ÏÀÄ³ØÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡ÊÄ¹µ÷Î¥¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££±£µ¡Á£±£¸Ç¯¤Ë»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾ï¾¡·³ÃÄ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡££±£¹Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±ÂçÃÏµå¼Ò²ñ¶¦À¸³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤âÌ³¤á¤ë¡£