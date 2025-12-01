¤µ¤ó¤Þ¡¢¡ÈÀ¯³¦¿Ê½Ð¡É¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖÍè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤±¤É¡ÄÂç¿Ã¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª Ç¯ËöÇú¾Ð4»þ´ÖSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÀ¯³¦¿Ê½Ð¡É¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖÍè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ä¡×¤â¤Î¤Î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¡ÖÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤é¤·¤Æ¤ä¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¡ÈÀ¯³¦¿Ê½Ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÍè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ÄÂÔ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Í¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç²ñ¤¦¤¿¤·¡£Æ±¤¸ÆàÎÉ¤Ê¤ó¤Ç¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¡¢¤È¤«¡ÊÏÃ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡ØÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤é¤·¤Æ¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ó¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡¦¾®Æ½±ÑÆó¤¬¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ç²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÂç¿Ã¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ó¤Í¤ó¡×¤È¡¢µÄ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Âç¿Ã¤Ë¤ÏÌ±´Ö¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö²¿Âç¿Ã¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×Åù¡¹¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤À¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¿Âç¿Ã¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¡¢·¯¤é¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¥ª¥â¥·¥íÂç¿Ã¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö³°Ì³Âç¿Ã¤È¤«¤ä¤Ê¡£¥ª¥ì¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¤¥±¤ë¤¾¡¢·ë¹½¡×¡Ö¤É¤¦¤Ç¤Ã¤«¡¢ºÇ¶á¡Á¡×¤È¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¡ÈÀ¯³¦¿Ê½Ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÍè¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ÄÂÔ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Í¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç²ñ¤¦¤¿¤·¡£Æ±¤¸ÆàÎÉ¤Ê¤ó¤Ç¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¡¢¤È¤«¡ÊÏÃ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¿Âç¿Ã¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¡¢·¯¤é¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¥ª¥â¥·¥íÂç¿Ã¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö³°Ì³Âç¿Ã¤È¤«¤ä¤Ê¡£¥ª¥ì¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¤¥±¤ë¤¾¡¢·ë¹½¡×¡Ö¤É¤¦¤Ç¤Ã¤«¡¢ºÇ¶á¡Á¡×¤È¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£