　『M-1グランプリ2025』21代王者となったお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が22日、自身のXを更新し、家族LINEグループを公開した。

　21日夜に『M‐1』優勝後、多数の番組に出演するなかで、赤木は、両親と姉の家族LINEに入れてもらったことを明らかにしていた。

　これについて、赤木は「このLINEグループは姉ちゃんが両親に孫の写真を共有するためのグループやから僕を入れてなかっただけみたいです!! 各々とは連絡取るし、両親からはたまに仕送りをもらってます!! もうもらわない!!」と伝えた。

　さらに「姉は税理士やから確定申告してもらってます!! 仲良し!! 変な勘違いさせてごめんなさい!!」と、姉の職業もつづった。

　また、赤木は、番組で父のスパルタぶりも語り、「脳みそから血出るくらい頑張れ」と育てられたなどと笑わせていた。

　一方、公開されたLINEでは、父が「スパルタの父あーかーぎーかーずーひーこーです。有働由美子さんと話ができて羨ましい!! おめでとう！今日のネタは2つとも面白かったで！」とユーモアを交え、母も「裕ーーーーーチャンスがあったらTVで謝りなはれやー」と優しい言葉を寄せている。

　ファンからは「えーーいい家族すぎます」「泣けるわ」「賞金入っても税務処理安心ですね」など、多数の声が寄せられている。