¡ÔÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½¸·ë¤Î¡È¿¿Áê¡É¡ÕÎø¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡Ö¼èºà¤ªÃÇ¤ê¡×¤ÎÄ¥¤ê»æ¤¬¡ÄÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡×¤È¤Î¸«Î©¤Æ
¡¡Ä¹¤é¤¯¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆÁÒÎÃ»Ò¡£2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë"¥É¥¿¥¥ã¥ó"¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÊÆÁÒ¥µ¥¤¥É¤«¤é¸ø¼°¤ÊÀ¼ÌÀ¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊÆÁÒ¤ÈÍÙ¤ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¡£¸½ºß¡È¹ÔÊýÉÔÌÀ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçËãÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¡¢ÊÆÁÒ¤ÎÍèÅ¹Êó¹ð¤â
¡¡10·î11Æü¡¢ÊÆÁÒ¤ò½ä¤ë¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÊ¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥È¥ê¡Ë¤¬¡¢8·î20Æü¤ËÈà½÷¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø²ÈÂðÁÜº÷¡Ê¥¬¥µ¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î°ãË¡ÌôÊª¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ëÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö8·î²¼½Ü¤Î"¥¬¥µÆþ¤ì"¤Î¤È¤¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÏÅö½é¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«ÂðÆâ¤Ç¤ÏÁÜºº°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿¼«Âð¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤âÆ±À³¤¹¤ëÉô²°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï¡¢ÂçËã¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë"¥Ö¥Ä"¤¬Ê£¿ô²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËãÌô¼èÄùÉô¤Î¼èÄ´¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤È±þ¤¸¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èÄ´¼¼¤ËÄÌ¤¦ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´Ï«¤Î¤¿¤á¤«¥²¥Ã¥½¥ê¤ÈÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÆÁÒ¤Î¼þ°Ï¤¬ºÆ¤ÓÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤â¶á¤¤12·î18Æü¤Î¤³¤È¡£¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬¼«ÂðÁ°¤ËµÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¡¼¶É¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ±ÆüÁáÄ«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»Éô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡ØÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸·ë¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸áÁ°11»þ¤´¤í¤«¤é¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬15¡Á20¿Í¤Û¤É½¸·ë¤·¡¢¼þ°Ï¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Æ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÆÁÒ¤Ë¤Þ¤¿²¿¤«µ¯¤¤¿¤Î¤«--Á°½Ð¡¦ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¥Þ¥È¥ê¤Ï¸½ºß¤â¿åÌÌ²¼¤Ç¤³¤Î·ï¤ÎÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÜºº¤ÎÆ°¤¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âª¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤âÊÆÁÒ¤µ¤ó¼þÊÕ¤Î"¥Ð¥¿¥Ð¥¿"¤ÏÂ³¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ±À³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿"Îø¿Í¥À¥ó¥µ¡¼"¤Î¸½ºß
¡¡¶áÇ¯¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¡£¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ë¤â¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Ïº£¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«--¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï»á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶áÆüÃæ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼èºàÈÉ¤¬¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¸ý¤Ë¡ÖÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¼èºà¤ªÃÇ¤ê¡×¤È¤ÎÄ¥¤ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
--¡Ê·ï¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ëº£¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
--Á°¤Ë¤ÏÀèÀ¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡Ö¤¤¤¨¡Ä¡Ä¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°¦¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤â"¹ÔÊýÉÔÌÀ"¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤ò·Þ¤¨¤ëÊÆÁÒ¤Ë¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬--¡£