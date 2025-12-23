この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【工場・期間工転職】即日入寮チャンネルのケンシロウ氏が、「【工場転職】年収UPに直結する資格ランキング10選｜楽に取れて稼げる資格は？」と題した動画を公開。工場でのキャリアアップを目指す人に向け、年収向上に繋がる資格をランキング形式で紹介した。ケンシロウ氏は冒頭で、「資格に依存してはダメ」「資格＋実務経験があるとより良い」と述べ、資格取得がキャリア形成のゴールではないと強調した。



今回のランキングは、「取りやすさ」と「稼ぎやすさ」の2軸を基に、専門性が高く人を選ぶ「Cランク」から、最もコストパフォーマンスに優れる「Sランク」までの4段階で評価されている。



Cランクには、取得難易度が高いものの将来的に職域が広がる「機械保全技能士」（10位）や、専門業務に必須の「有機溶剤作業主任者」（9位）が選ばれた。一方、Bランクには、現場作業から管理職へのキャリアチェンジにも繋がる「衛生管理者2級」（8位）や、設計業務で必須となる「CAD利用技術者」（7位）などが挙げられ、比較的取得しやすく、キャリアの幅を広げるのに役立つ資格が紹介された。



Aランクとして紹介されたのは、「アーク溶接」（5位）や「電気工事士」（3位）など、取得は難しいが年収が大きく上がる傾向にある専門的な資格だ。ケンシロウ氏はこれらの資格について、需要が高く、経験を積むことで高収入を目指せると解説した。



そして、最もおすすめされるSランクの1位に輝いたのは「フォークリフト」であった。ケンシロウ氏はこの資格を「コスパ最強」と断言。取得が容易で費用も比較的安価であることに加え、求人数が非常に多い点を高く評価した。また、フォークリフト業務は肉体的な負担が少ない軽作業に分類されることも多く、「工場ライフが余裕になる」と、その魅力を語った。



動画を通してケンシロウ氏は、単に資格を取得するだけでなく、それを実務経験とどう結びつけるかが重要であると繰り返し主張。特にフォークリフトのようなSランクの資格は、取得のしやすさと実用性を兼ね備えており、工場でのキャリアアップを目指す上での最初の有効な一手となり得るだろう。