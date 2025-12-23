Amazonにて、Nintendo Switch版サスペンスアドベンチャー「リトルナイトメア2」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は32%オフの2,700円。

「リトルナイトメア2」は電波塔に支配された世界を舞台に、少年「モノ」を操作するサスペンスアドベンチャー。黄色いレインコートをかぶる少女「シックス」と共に、テレビを介して世界に広がる悪の源を暴くため2人は電波塔に向かっていく。

【「リトルナイトメア2」第6弾PV】

