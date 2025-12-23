この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

70歳でも歯を失わない人は何が違う？歯科医が明かす「高価な治療より大事な3つの習慣」

歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「コレしてる人は70歳でも歯を失いません！」と題した動画を公開。70代、80代になっても多くの歯を維持している人々の共通点を解説した。



動画で木村氏は、歯の寿命を左右する最も重要な要素として「プラークコントロール」「歯科医院での定期検診」「安定した歯並びと噛み合わせ」の3つを挙げた。



第一の要素は、日々の歯磨きである「プラークコントロール」だ。木村氏は自身の叔父の口内の写真を例に挙げ、保険適用の銀歯などが入っていても、丁寧な手入れを数十年続けることで健康な状態を維持できると説明。「良い治療を受ければ歯が一生もつというわけではない」と述べ、高価な治療よりも日々のケアの重要性を強調した。具体的な目標として、磨き残しの割合を示す「PCR」を20%以下に抑えること、1日3回の歯磨きとデンタルフロスの使用を推奨している。



第二の要素は、「歯科医院での定期検診」である。自宅でのケアだけでは限界があり、プロによるチェックとクリーニングが不可欠だと木村氏は語る。理想的な頻度として「3、4ヶ月に1回」、最低でも「年に2回」の検診を勧めた。特にインプラントなどの難しい治療を受けた人は、1、2ヶ月に1回のチェックが望ましいという。



そして第三の要素が、「歯並びと噛み合わせ」である。木村氏は、80歳で20本以上の歯を保つ「8020運動」の達成者に「噛み合わせが悪い患者さんはいなかった」という調査結果に言及。噛み合わせが悪いと特定の歯に過度な負担がかかり、歯が折れたり、顎関節症を引き起こしたりするリスクが高まる。木村氏の叔父は、理想的な噛み合わせではないものの、他の2要素を徹底することで歯を維持できている稀な例だとし、噛み合わせの安定がいかに重要かを説いた。



木村氏は、これら3つの基本的な要素を地道に続けることが、将来にわたって自分の歯を守る最善の方法であると結論付けた。