「ユニクロ」初任給37万円に　2026年入社の新卒から4万円引き上げ…「オープンハウスグループ」「日本生命」でも“人への投資”

「ユニクロ」運営会社が“新卒社員の初任給を37万円に！

さまざまな企業で、“人への投資”が徐々に加速している。

初任給を4万円引き上げ、37万円に

世界にも幅広く展開する、日本を代表するファストファッションブランドの「ユニクロ」。

運営する「ファーストリテイリング」から22日、驚きの発表が…。

“新卒社員の初任給を37万円に引き上げる”

日本国内で働く新入社員について、2026年3月入社の新卒から、初任給を33万円から4万円引き上げ、37万円にすると発表した。

対象となるのは、転勤を前提とした「グローバルリーダー候補」と呼ばれる職種で、年収は約590万円に。

さらに、転勤がない地域正社員も初任給が28万円と、2万5000円引き上げられる。

ファーストリテイリングによると、初任給の引き上げは2020年以降、4回目の実施。

6年間で16万円アップという破格の待遇だ。

ファーストリテイリング・岡崎（崎はつくり上部が「立」） 健 取締役：

今期は四期連続で過去最高の業績を達成いたしました。

1年間の売上高が過去最高を記録するなど好業績を追い風に、さらに強化される社員の報酬。

処遇を充実することで、優秀な人材を獲得したい狙いがあるという。

“初任給37万円”に街の人は…。

会社員（50代）：

僕だったらそこに行きますね。僕の時は確か初任給16万5000円だったんですよ。物価（高）とか考えたら、あるべきひとつの姿かなと思います。

会社員（育休中30代）（初任給約20万円）：

お金はあっていいし、若い時はお金ないし、体力あるのにって感じなんでうらやましいですね。やる気につながりますよ、絶対。

現役で働く人たちは、物価高や人手不足などから、初任給の引き上げに理解を示す一方で、将来社会に出て行く若者たちは…。

就活中の大学生：

給料よりかは、やりたい職種、やりたいことができるところで探しています。

高校3年生：

お金の多さっていうよりも、自分にとってやりがいがある方が将来的にみていいかなと。

給料が高いことだけでは、必ずしも職業選択につながらないもよう。

ファーストリテイリングでは、「今後も新卒社員のみならず、既存社員も含めて能力や成果に応じた報酬の引き上げを継続的に実施する」としている。

ほかにも、不動産会社の「オープンハウスグループ」では、2027年4月に入社する営業職の新入社員の初任給を36万円から40万円とする方針や、日本生命は2026年に基本給を6％以上賃上げすることを明らかにするなど、“人への投資”が徐々に加速している。

（「イット！」 12月22日放送より）