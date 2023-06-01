ユニクロなどを展開するファーストリテイリングは、中東情勢の影響は限定的とし、通期の最終利益予想を上方修正しました。会見で、2026年8月までの1年間の連結業績予想について最終利益を上方修正し、前の年の同じ時期に比べ、約11％プラスの4800億円となる見通しを発表しました。また、2025年9月から2026年2月までの半年間の連結決算では、売上・最終利益ともに上期として過去最高を更新しました。（売上：2兆552億円前年同期比