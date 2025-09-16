ユニクロの姉妹ブランド・ジーユー（GU）がベビー服ブランド「GU baby」から撤退することが2025年9月16日、同社への取材で分かった。25年夏シーズンをもって展開を終了し、オンラインストアも在庫がなくなりしだい終了となる。販売開始は2021年、4年半の歴史に幕GU babyは21年2月に販売を開始。当時のプレスリリースによれば、「GUでベビー服をつくってほしい」「実用的でオシャレなベビー服が欲しい」などの声が多く寄せられたこ