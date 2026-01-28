ユニクロが、Jリーグと包括的パートナーシップを締結した。Jリーグのシーズン移行期間に合わせて2026年上半期に開催される特別リーグで、ユニクロがレフェリー（審判員）にユニフォームを提供するほか、6月に行われるオールスター戦の選手にもユニフォームを提供する。また、レプリカウェアの販売も行う。2月6日からは、オリジナルTシャツやトートバッグが作成できるサービス「UTme!」で、Jリーグ全60チームのエンブレムやマスコ