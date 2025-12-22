推しが見つけてくれるかも？【WATWING】が語る理想の「参戦コーデ」を大公開♡

ライブになにを着ていくか悩んでいるコ、集合！今回は、WATWING・八村倫太郎さん、郄橋颯さん、桑山隆太さんが語る「理想の参戦コーデ」をご紹介します。推し直伝のコーデを参考にすれば、ライブでもきっと、推しに見つけてもらえるはず。ぜひチェックしてみて♡

こんな服で来てほしい......！俺らの理想の参戦コーデ♡ WATWINGのメンバーに「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデを聞いちゃいました♡

Cordinate 【八村倫太郎の理想の参戦服】味の出るレザー×デニム 強めな主役アイテムを花柄と赤でレディにシフト。ミリタリールックに花柄がアクセント。 WATWING・八村倫太郎's comment 「経年変化を楽しめるアイテムが好きで、みんながお気に入りのレザーやデニムを身につけてくれたら、「おっ！」と思います（笑）」 ジャケット 22,000円／merry jenny 花柄トップス 5,990円／ZARA（ザラ）デニムパンツ 18,480円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）バレエシューズ 17,050円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate 【郄橋颯の理想の参戦服】大人っぽジャケットスタイル カチッとしすぎない肌見せボトムであか抜け。 WATWING・郄橋颯's comment 「グレーやネイビーの落ち着いた色のジャケットがいいな！それか、上品なスエード素材や、モノトーンで大人っぽさ全開も素敵！」 グレージャケット 27,500円、グレーパンツ 19,800円／ともにmaison ELLIE 白Tシャツ 5,830円／WOOALONG（HANA KOREA）ヘアピン（2個セット）3,080円／lilLilly（liLIlly TOKYO）バッグ 4,950円／ファーストハンド（フリークスストア渋谷）パンプス 16,500円／アールビーエス（レイ ビームス 新宿）

Cordinate 【桑山隆太の理想の参戦服】Y2Kルック ミニやフリルさえあればY2Kもガーリームードに。 WATWING・桑山隆太's comment 「レザーやアクセサリーなどをじゃんじゃん使って、ライブを楽しんでほしいです！Y2Kらしく、ヒョウ柄や迷彩があってもいいな」 ヒョウ柄バブーシュカ 1,320円／SPINNS ネイビースエット9,900円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）黒レザーミニスカート 9,790円／dazzlin バッグ 32,890円／minitmute（HANA SHOWROOM）ハートネックレス 3,850円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）ソックス 1,430円／靴下屋（Tabio）ローファー 29,700円／ALM. PROFILE WATWING わとうぃん●ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループとして、2019年6月に結成。Rayでは連載企画を持つ。 2025年9月から、最終公演東京ガーデンシアターを控えた全25都市を回る全国ツアーを開催中。 撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／三浦理奈、中川紅葉、北里琉（以上本誌専属）

中川紅葉

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

北里琉