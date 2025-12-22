推しが見つけてくれるかも？【WATWING】が語る理想の「参戦コーデ」を大公開♡
ライブになにを着ていくか悩んでいるコ、集合！今回は、WATWING・八村倫太郎さん、郄橋颯さん、桑山隆太さんが語る「理想の参戦コーデ」をご紹介します。推し直伝のコーデを参考にすれば、ライブでもきっと、推しに見つけてもらえるはず。ぜひチェックしてみて♡
こんな服で来てほしい......！俺らの理想の参戦コーデ♡
WATWINGのメンバーに「こんな服でライブに来てほしい」という、理想のコーデを聞いちゃいました♡
Cordinate 【八村倫太郎の理想の参戦服】味の出るレザー×デニム
強めな主役アイテムを花柄と赤でレディにシフト。ミリタリールックに花柄がアクセント。
WATWING・八村倫太郎's comment
「経年変化を楽しめるアイテムが好きで、みんながお気に入りのレザーやデニムを身につけてくれたら、「おっ！」と思います（笑）」
Cordinate 【郄橋颯の理想の参戦服】大人っぽジャケットスタイル
カチッとしすぎない肌見せボトムであか抜け。
WATWING・郄橋颯's comment
「グレーやネイビーの落ち着いた色のジャケットがいいな！それか、上品なスエード素材や、モノトーンで大人っぽさ全開も素敵！」
Cordinate 【桑山隆太の理想の参戦服】Y2Kルック
ミニやフリルさえあればY2Kもガーリームードに。
WATWING・桑山隆太's comment
「レザーやアクセサリーなどをじゃんじゃん使って、ライブを楽しんでほしいです！Y2Kらしく、ヒョウ柄や迷彩があってもいいな」
PROFILE
WATWING
わとうぃん●ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループとして、2019年6月に結成。Rayでは連載企画を持つ。
2025年9月から、最終公演東京ガーデンシアターを控えた全25都市を回る全国ツアーを開催中。
