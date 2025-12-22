フィギュアスケートの全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館で「メダリスト オン アイス」が行われた。

ペアで優勝し、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に決まった「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は「Ｐｕｍｐ ｉｔ ｕｐ」を演じた。共にタンクトップスタイルで、森口が力強いリフトを披露。スロージャンプも降り歓声を浴びた。アンコールにも応え、笑顔でファンに届けた。

世界チャンピオンで代表に内定した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）とともに臨む五輪。北海道出身の長岡は、“道産子初”のフィギュアスケートオリンピアンとなった。長岡はこの日の取材で「道産子初としてオリンピック代表、フィギュアでなれてすごい嬉しいなと思います」と喜びの声。エキシビション後は、森口が自信のある筋肉として、たくましい上腕を披露。「パワー」と笑いを誘った。

結成３季目で臨む五輪の舞台。森口は「五輪にいける。ただ出るだけではなく、自分たちが出したことない成績、結果、パフォーマンスを披露できるように練習をつんでいきたい。見たことのない景色を目指して、頑張って行こうと思います」と力強く宣言した。