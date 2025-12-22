事業再生版「令和の虎」とコラボ！AIアバター制作サービス「AI Avatar GEN」
カスタマークラウド株式会社は、事業再生版の令和の虎と連動したAIアバター制作を新たな事業として立ち上げ、サービス提供を開始した。出演者を起点にキャンペーン化・事業化へと展開した点が注目され、経済メディア各社からの問い合わせが相次いでいる。
■自社運営「AI Dreams Factory」の技術を活用
今回の新事業では、同社が運営するAI Dreams Factoryが提供するAIアバター生成サービスAI Avatar GENを活用する。
実在する人物をもとにしたAIアバターを生成し、企業のマーケティングやプロモーション、広報、イベント施策などでの活用を想定している。短期間での制作が可能な点や、動画・SNSコンテンツとの親和性の高さが特徴だという。
■出演者起点の展開が事業化モデルとして評価
番組そのものではなく、出演者個人の発信力やストーリーを起点にAIアバター制作を事業化した点が、関係者の関心を集めた。エンターテインメント文脈にとどまらず、企業における新たなデジタル表現や顧客接点づくりの手法として、AIアバターの活用可能性が注目されている。
■法人向けを中心に提供体制を強化
カスタマークラウドは今後、法人向けを中心にAIアバター制作の提供体制を強化し、活用領域の拡大を進める方針だ。単なるコンテンツ制作にとどまらず、企業のデジタルコミュニケーションを支える手段としての定着を目指すとしている。
■「Your AI Xmas」キャンペーン詳細
企画の概要・参加方法はこちら
https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/
X（旧Twitter）上で展開中のキャンペーンはこちら
https://x.com/hashtag/AIサンタ
■「Your AI Xmas」キャンペーン詳細
■「Your AI Xmas」キャンペーン詳細
