ポイ活投資チャンネルが、自身のYouTubeチャンネルで「【大解剖シリーズ】auじぶん銀行 銀行ぐるぐるポイ活 年間5,160pt＋新規開設11,000円（過去最大級キャンペーン開催中）」と題した動画を公開。auじぶん銀行のポイント制度と優遇制度「じぶんプラス」を最大限に活用し、年間5,160ポイントをほぼ手間なく獲得する具体的な手順を解説した。



動画によると、auじぶん銀行には5種類のポイント制度があるが、ポイ活として効率的なのは「入金」「口座振替」「キャッシュレス決済」「積立投資」の4つだという。これらを組み合わせることで、毎月最大430ポイント、年間で5,160ポイントの獲得が可能になると説明した。



さらに重要なのが、優遇制度「じぶんプラス」の攻略だと同チャンネルは指摘する。この制度では、取引内容に応じてスタンプが貯まり、その数によってステージが決定。最高位の「プレミアムステージ」になると、他行への振込手数料が月15回まで無料になるなどの大きなメリットがあるという。



プレミアムステージに必要なスタンプは5個以上。同チャンネルは、①定額自動入金サービス、②クレジットカードなどの口座振替、③PayPayへの残高チャージ、④公営競技への入金、⑤auカブコム証券との連携サービス「auマネーコネクト」の設定、という5つの条件をクリアすることで、手間をかけずにスタンプを獲得できると紹介した。



また、現在開催中の新規口座開設キャンペーンについても言及。これは過去最大級の規模で、口座振替や給与・年金受取の設定で最大9,000円、さらに紹介制度を利用することで2,000円、合計で最大11,000円を獲得できるという。紹介コードは動画の概要欄に記載されている。



新規開設時の特典だけでなく、その後の継続的なポイント獲得の仕組みまで構築できるのがauじぶん銀行の魅力だと同チャンネルは語る。この機会に、銀行口座を見直してみてはいかがだろうか。