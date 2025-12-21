トヨタ新型「ミッドシップ“スポーツカー”」!?

近年、積極的にスポーツモデルをリリースし、すっかりクルマ好きのハートをつかんだ感のあるトヨタですが、先日、新たに「GR MR2」という商標を登録したことが話題となりました。

このGRとは、「GR86」や「GRヤリス」、「GRスープラ」のようにトヨタのハイパフォーマンススポーツモデルに与えられる名前であることは明白。

一方「MR2」とは1984年に初代モデルが登場した、国産量産車としては初となるミッドシップレイアウトを採用した2シーターモデルの車名です。

もともとミッドシップレイアウトはスーパーカーなどに採用されているもので、重量物であるエンジンを車両の中心部に搭載することで高い動力性能を実現するものでしたが、コストがかかるのが難点でした。

しかしMR2は当時のカローラのコンポーネンツをほぼ前後逆にすることでMRレイアウトを実現しており、既存のアイテムを流用することでコストを抑えて手の届く価格帯としていたのが大きな特徴だったのです。

これは歴代モデルに共通するポイントで、2代目では「セリカ」、3代目の「MR-S」では「ヴィッツ」系のコンポーネンツを上手く流用することで現実的な価格としていました。

そういった歴史を鑑みると、今回出願されたGR MR2もGRを冠するだけにハイパフォーマンスモデルではありながらも、がんばれば手の届く価格帯に抑えるために既存のアイテムを組み合わせたモデルになる可能性は高いのではないでしょうか。

実際、すでにトヨタはGRヤリスをベースにミッドシップレイアウト＆4WDを搭載した「GRヤリス Mコンセプト」をスーパー耐久で走らせており、ミッドシップレイアウト車の開発が進んでいることは間違いありません。

GRヤリス Mコンセプトには標準出力400PS、最大600PSも可能とも言われる直列4気筒2.0リッターのG20E型が搭載されていますが、GRスープラのようにグレードによってパワーユニットを変え、最上級グレードにはG20E型を、エントリーグレードにはG16E型を搭載するようにすれば、エントリーグレードはGRヤリス＋αの金額で販売できる可能性もありそうです。

ちなみにオーストラリアではGR MR2ではなく「GR MR-S」という商標が登録されているという情報もありますが、MR-Sとは実質的な3代目MR2であり、ライトウェイトなオープン2シーターモデルに生まれ変わったモデルに与えられていた名前です。

そのため、もしかするとGR MR2にはオープントップを備えた仕様が用意される可能性もゼロではないのかもしれません。