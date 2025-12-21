シベリアンハスキーの喧嘩の仲裁をする男の子の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「仲裁してエライ」「頼もしいね」「もうみんな可愛い…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：喧嘩中の大型犬たち→1歳の男の子が勇気を出して『ケンカはダメ！』と伝えた結果…応援したくなる光景】

仲良しな3匹のシベリアンハスキー

YouTubeチャンネル「フィン君ブログ Siberian husky」では、シベリアンハスキーの『フィン』くん、『ヴァル』くんの仲睦まじい姿が紹介されています。2匹は、同じ母犬から生まれた血縁の兄弟とのこと。

この日、フィンくんとヴァルくんは、旅行に行くことになりました。嬉しいことに、友達犬の『バディ』くんとご家族も一緒です。旅先でバディくん一家と合流した2匹は、ぴょんぴょんと飛び跳ねて大喜びしていたといいます。

実は、バディくんとは普段からとっても仲良し。お互いの家を行き来するほど仲良しなのだそうです。

1歳の男の子が喧嘩を仲裁！？

宿泊先での出来事。フィンくんとバディくんがソファで寛いでいるところに、ヴァルくんがやってきました。ゆったり休憩している2匹と対照的に、ヴァルくんはまだ遊び足りない様子です。テンションが上がり、気が乗らないフィンくんにちょっかいをかけてしまいました。

そこへやってきたのは、1歳の男の子。バディくんの飼い主であるご夫婦の息子さんです。男の子は、わんこたちの戯れを「喧嘩」だと判断した模様。まるで先生が子供たちを叱るように、調子に乗り過ぎたヴァルくんを叱ったのでした。

それでもいたずらをやめないヴァルくんに、ナデナデして落ち着かせようとしたといいます。

微笑ましい光景にホッコリ

しかし、大型犬3頭を相手に指導するのは、ちょっぴり荷が重かったよう。男の子は、指導を終えると泣きながら退散したそうです。ドキドキしながら、一生懸命正義感を奮い立たせていたのかもしれませんね。

もちろん、3頭は喧嘩をしていたわけではありません。翌日には再び楽しそうに追いかけっこをしていたといいます。楽しい旅行の中で、男の子の勇気がキラリと光ったワンシーンなのでした♪

この投稿には、「このわちゃわちゃ感が大好き」「とても癒されました」「旅行が楽しくてよかったね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「フィン君ブログ Siberian husky」には、他にもフィンくん＆ヴァルくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「フィン君ブログ Siberian husky」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。