【漫画】劣悪な大衆居酒屋での婚活パーティー…盛り上がりかけた会をブチこわした一人の女性のふるまい【2025 漫画記事 3位】

2025年度（1月～12月）に反響の大きかった漫画記事ベスト5をお届けする。第3位は、婚活を始めたビンボー漫画家・中川学氏が出会った地獄のような婚活パーティについて描いた回だった（初公開日：2025年4月26日）。

【漫画】会計時の男性と女性の支払い金額で起きた静かな攻防

48歳、年収200万円の漫画家・中川学が自らの「婚活」を描く漫画『婚マン 独りで死ぬのはイヤだ』。参加者自らがお店を探すタイプの婚活パーティーに参加した中川氏に新橋で入った大衆居酒屋での地獄のようなパーティーについて明かす。

－婚活パーティーの席で初対面の女性に対して、風俗店でくも膜下出血が発症した話をされたんですか？



中川学（以下、同） はい。この話は、私が持っている唯一のすべらない話で、イベントや雑誌のインタビューをはじめ『激レアさんを連れてきた。』や『街録ch』にも出演させていただきました。なので、パーティの場でも盛り上がるかなと思ったんですが…。



－正直、男性からはウケそうですが、女性は引いてしまうのでは？



男性のウケはよかったです。一気に心の距離が縮まるのを感じました。女性のウケも意外と悪くなかったんです。ある一人を除いては…。ある一人の女性の反応に私の心は折れました（詳しくは漫画のほうで）。どうしてあんな話をしてしまったのか…。



漫画家になるために33歳で上京して以降、一般社会からドンドン遠ざかり、TPOに合わせた話を選ぶことすらできなくなってしまったようです…



－さらに、新橋で入店したお店が最悪だったそうですね



そうなんですよ。床には割りばしや食べ物のカスがたくさん落ちているし、頼まなくちゃいけないフードとドリンクのノルマはあるし、店員は呼んでもなかなか来ないし、焼き鳥は冷たいし、本当に最悪でした。よく居酒屋激戦区で生き残ってるなーと思いました。



－参加者の反応は？



みんな口々に「最悪！」って言ってました。



－店のクオリティと比例するように男性陣と女性陣が殺伐とした会になったわけですね。



いや、漫画には描いてないんですが、実は、店の劣悪さが明らかになるにつれ、みんなが「最悪！」という同じ思いになり、団結しかけたんです。「怪我の功名」ってやつです。ただ、メンバーの一人が突出して声高に「最悪！」といいすぎたため、他の人が引いてしまい、すぐにバラバラになりました。まぁだから結局は殺伐とした会になったってことですね(笑)。会の終盤まで自己紹介すらしないまま進みました。



－そんななか、柄にもなく中川さんが幹事ムーブをされたそうですが…。



「柄にもなく」と言いますが、意外とそういうことをする人間なんです(笑)。 長男気質の仕切り屋で、中学時代は学級副委員長まで上り詰めた男ですよ(笑) 。メモ帳を持っていたので、割り勘の計算は自分の仕事だなと思い、幹事的な役割を担いました。



－その「割り勘」で一悶着あったんですよね



五十悶着ぐらいありましたね（遠い目）。