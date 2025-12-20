【スタバ新作】玉露抹茶のフラペチーノとティーラテ発売/500円分のeTicketが当たるキャンペーンも【2025年12月26日〜】

スターバックス コーヒー ジャパンは、2025年12月26日から、抹茶づくしの『玉露抹茶 フラペチーノ』『玉露抹茶 ラテ』と、米糀由来の植物性ミルクを使用した『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』を全国の店舗で販売する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

◆『玉露抹茶 フラペチーノ』Tallサイズのみ

持ち帰り:687円 店内利用:700円

玉露入り抹茶に、なめらかな舌触りと抹茶の風味を楽しめる抹茶あんペーストを重ねた。仕上げにやさしい甘みの抹茶ホイップと、薄く焼いた生地を細かく砕きサクサクとした軽い食感に仕立てた抹茶フィアンティーヌをトッピングしている。

◆『玉露抹茶 ラテ』Hot/Tallサイズのみ

持ち帰り:638円 店内利用:650円

スチームミルクと合わせた玉露入りの抹茶に、抹茶ホイップを重ね、サクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピングした。繊細で奥行きのあるお茶本来の味わいが感じられる。

玉露抹茶を使用したドリンク2種

〈玉露の旨みと抹茶の香りで“抹茶づくし”のビバレッジに〉

年末年始シーズンに登場する新商品は、「慌ただしい季節でもホッと一息ついて、特別なぬくもりを感じてほしい」という思いから開発された。玉露のまろやかさと上質なお茶の香り、さらにホイップなどのトッピングまで、抹茶の味わいを存分に楽しめる“抹茶づくし”の一杯に仕立てている。

抹茶と玉露は、同じ茶葉を使いながらも、最終的な加工方法によって風味が大きく変わる。初夏の収穫前期に日光を遮って育てた茶葉をもとに、玉露は茶葉を揉んで乾燥させて仕上げ、抹茶は茶葉を揉まずにそのまま粉末状にすることで、濃厚な風味と鮮やかな緑色が生まれる。

今回のビバレッジで使用している玉露には、日本のお茶の年間生産量のうち約0.7%(令和5年度日本国内茶種別総生産数量:全国茶生産団体連合会調べ)という希少な茶葉を使用。全国でも数少ない「茶師」(お茶を選定･調合･製品化する職人)監修のもと、葉の形を残したまま乾燥させた玉露を使うことで、上品な香りと深い旨み、コクを引き出している。

左から『玉露抹茶 ラテ』『玉露抹茶 フラペチーノ』

◆『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』Hotのみ

持ち帰り:Short 599円/Tall 638円

店内利用:Short 610円/Tall 650円

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』

「米糀ミルク」は、国産米を使用した米糀由来の植物性ミルクで、自然な甘みとふくよかな香りが特徴。

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』では、スチームした「米糀ミルク」に、まろやかなブロンドエスプレッソを合わせ、ラテに仕立てた。仕上げに、ホイップクリームをのせ、はちみつをトッピング。

米糀の発酵による、まろやかさと奥行き、はちみつのやさしい甘さとふんわりと広がる生姜の香りが、寒い季節にぴったりな味わいだという。

※米糀ミルクは、牛乳や乳飲料ではない。

※一部店舗では、エスプレッソ ローストを使用している。

〈「Mobile Order & Pay」キャンペーン開催〉

『玉露抹茶 フラペチーノ』『玉露抹茶 ラテ』の発売にあわせ、抽選で1万人に500円分のeTicketが当たる「Mobile Order & Pay」のLucky New Yearキャンペーンを実施する。

12月26日から1月13日までの期間中にエントリーのうえ、「Mobile Order & Pay」(LINE Starbucks Order & Pay も含む)を、登録済みスターバックス カードでの支払いで利用することで参加できる。モバイルオーダーでの注文回数が多いほど、当選確率がアップするという。

「Mobile Order & Pay」キャンペーン