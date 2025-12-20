¡Ö´éÃæ¤¬½ý¤À¤é¤±¡¢ÄË¤ß¤È¶²ÉÝ¤Ç°ú¤¤Ä¤Ã¤¿É½¾ð¡×Êì¤È·»¤ò»¦³²¤µ¤ì¤¿°äÂ²¡¡¤¿¤«¤À¤«¿ôËü±ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤¼¡Ä¸½¾ì¤Ëº£¤â»Ä¤ëº¯À×¤È²ò¤±¤Ê¤¤Ææ
¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ëÂçÊ¬¸©±§º´»Ô°Â¿´±¡Ä®¡£¤½¤ÎÀÅ¼ä¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ¨»´¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¹õ¤¤¤Î¡¢·ì¤ÎÀ×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡× Èï³²¼Ô¤Î¼¡ÃË¡¦»³Ì¾¸»Ê¤µ¤ó¤¬»Ø¤µ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¼þ¤ê¤Ë»Ä¤ë¹õ¤º¤ó¤Àº¯À×¤À¤Ã¤¿¡£Êì¡¦¹â»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ79¡Ë¤È·»¡¦ÇîÇ·¤µ¤ó¡ÊÆ±51¡Ë¤¬¼«Âð¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤â¡¢Åö»þ¤Î·ìº¯¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½»ÂðÆâÉô¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿Èï¹ð
º£¤âÅÀ¡¹¤È»Ä¤ëÄÞº¯
2025Ç¯12·î¡¢»³Ì¾¤µ¤ó¤Î°ÆÆâ¤Ç¡¢OBSµ¼Ô¤¬»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ç¤Ê·ìº¯¤Ï¶È¼Ô¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»³Ì¾¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÅÅµ¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¼þÊÕ¤äÊÉ¤Î°ìÉô¤Ë¡¢¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤¿À×¤¬ÅÀ¡¹¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½»ÂðÆâÉô¤ò°ÆÆâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»³Ì¾¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ç¤¹¡£Á°¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤Ï½èÊ¬¤·¡¢·Ù»¡¤¬¿·¤·¤¯¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤¦ÏÃ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ·ìº¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤ò¼¨¤¹¡£º£¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ë¹õ¤º¤ó¤ÀÀ×¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¨»´¤Ê¸÷·Ê¤òÌµ¸À¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄË¤ß¤È¶²ÉÝ¤Ç°ú¤¤Ä¤Ã¤¿É½¾ð¡×°äÂÎ¤È¤ÎÂÐÌÌ
»³Ì¾¤µ¤ó¤¬»ö·ï¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÍ¼Êý¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¼¢²ì¸©¤Î¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±§º´½ð¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂè°ìÀ¼¤Ï¡Ø¶Ã¤«¤Ê¤¤¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»³Ì¾¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤È·»¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÃÎ¤é¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤ß¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÂçÊ¬¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°äÂÎ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±§º´½ð¤Ç°äÂÎ³ÎÇ§¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢´éÃæ¤¬½ý¤À¤é¤±¤Ç¡¢ÄË¤ß¤È¶²ÉÝ¤Ç°ú¤¤Ä¤Ã¤¿É½¾ð¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢Êì¤È·»¤¬´¶¤¸¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÄË¤ß¤È¶²ÉÝ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
°ì¿³¡¢Æó¿³¤È¤â¤Ë»à·ºÈ½·è
»ö·ï¤«¤éÌó1Ç¯8¤«·î¸å¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ36ºÐ¤Îº´Æ£æÆ°ìÈï¹ð¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£Èï¹ð¤Ï¿Æ»Ò2¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢¸½¶â8Ëü8000±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸øÈ½¤ÇÈï¹ð¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¸½¾ì¶á¤¯¤Þ¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃË¤¬¿¿ÈÈ¿Í¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ï2024Ç¯7·î2Æü¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Î¿ÉÅçÌ÷¿òºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢¡ÖÈï¹ð¤Î¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤«¤éÈï³²¼Ô¡¦¹â»Ò¤µ¤ó¤Î·ì±Õ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎÈÈ¿ÍÀ¤ò¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤»¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Èï¹ð¤Î¶¡½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¼«Á³¡¢ÉÔ¹çÍý¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¤â2025Ç¯8·î5Æü¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï°ì¿³¤ÎÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢Èï¹ðÂ¦¤ÏÂ¨Æü¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿¤Ã°Å¤Ç·ì¤À¤é¤±¡×½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿»ö·ï¸½¾ì
»ö·ï¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢»³Ì¾¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¤·¤¿¡£Â¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Çò¤¤Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢ÂÀ×¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥·ー¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼¼Æâ¤Ë¤ÏÀ¨»´¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÉ¤ä¾²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅµ¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤â¼ê·Á¤Î¤è¤¦¤Ê·ìº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¤¹¤°ÎÙ¤ÎÉô²°¤¬·ì¤À¤é¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¸¼´Ø¶á¤¯¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤¿À×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬²¿²ó¤«¿¨¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¸÷·Ê¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¤¤À¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤»ö·ï¤ÎÆæ
»³Ì¾¤µ¤ó¤¬º£¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èï¹ð¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç»ÄµÔ¤Ê»¦³²ÊýË¡¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤³¤½Å¥¡É¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê»ÄµÔ¤Ê»¦¤·Êý¤ò¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂ»ÆÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Èï¹ð¤Ï²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤ÈÊñÃú¤Ê¤É¤Ç2¿Í¤ò»¦³²¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³Ì¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¶â³Û¤Î¤¿¤á¤Ë2¿Í¤ò»¦³²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡Ö¡È¤³¤½Å¥¡É¤ò¤·¤Æ¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é»¦¤¹¡£Æ¨¤²¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç»¦¤¹Êý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤¿¤«¤À¤«¿ôËü±ß¤Ç¡×
¤µ¤é¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Î¤Ï¡¢»¦³²¸å¤ÎÈï¹ð¤Î¹ÔÆ°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ÄµÔ¤Ê»¦¤·Êý¤ò¤·¤ÆÈÈ¹Ô¸å¡¢ÁÝ½üµ¡¤Çº¯À×¤ò¾Ã¤·¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤ÈÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¡Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Èï¹ð¤Ï¡Ö²õ¤ì¤¿¥ì¥³ー¥Àー¡×
2025Ç¯8·î¡¢¹µÁÊ¿³È½·è¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³Ì¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤Ê¤¯Ê¿¾ï¿´¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Èï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁþ¤·¤ß¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¸¡»¡¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¸µ¡¹ÍÛµ¤¤Ê¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¿³¤ÇÈà¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡£°Å¤¤´¶¤¸¤Î¿Í¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¿Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡ÖºÛÈ½Ãæ¤â°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²¿Àé²ó¤â¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¸¾Ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²õ¤ì¤¿¥ì¥³ー¥Àー¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÁþ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤ÏÀÅ¤«¤ËºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢Èï¹ð¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏØ³Á³¤È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÈà¤¬Ìµºá¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¾¤ËËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬Ìµºá¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±³¤ò¤Ä¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
ºÛÈ½¤ÇÈï¹ð¤Î¡È¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃË¡É¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸À¤¤Ìõ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¼è¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê±³¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Áþ¤·¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÊò¤ì¡É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö»ö¼Â¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×°äÂ²¤Î´ê¤¤
¸½ºß¡¢»³Ì¾¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Â²È¤ËÃ±¿È¤ÇÌá¤ê¡¢ºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½½ª·ë¸å¤Ï¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹Í½Äê¤Ç¡¢Çå½þ¤è¤ê¤â¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èï¹ð¤ÎÌõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤È·ù¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²áµî¤Ë¤ÏÀäÂÐÌá¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Æ°µ¡¤È´¶¾ð¤Ç¡È¤³¤½Å¥¡É¤ò¤·¤Æ¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é»¦¤¹¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¤¢¤ó¤Ê»ÄµÔ¤ÊÊýË¡¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¤òÆüËÜÃæ¤Ë¥Ë¥åー¥¹¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤äÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°äÂ²¤Î´ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«³ð¤¦Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£