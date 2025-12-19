日本銀行は１９日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を現行の０・５％程度から０・７５％程度に引き上げることを決めた。

２０２６年の春闘でも高水準の賃上げが実現し、「２％の物価安定目標」の実現が近づくと判断した。政策金利は、１９９５年以来、約３０年ぶりの高い水準となる。

９人の政策委員の全会一致で決定した。新たな政策金利は２２日から適用する。日銀は決定会合後に公表した声明文で、「政策金利の変更後も、（名目金利から物価上昇率を差し引いた）実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持される」と説明した。

日銀は物価安定目標の実現を目指し、経済・物価情勢の改善に応じて政策金利を引き上げていく方針だ。今年１月の決定会合では、政策金利を０・２５％程度から０・５％程度に引き上げた。その後は、米国のトランプ政権が発動した高関税政策の不確実性が高く、米国経済や日本企業の収益に与える影響を見極める必要があるとして、６会合連続で政策金利を据え置いてきた。

日銀内では、高関税政策の国内企業への影響は限定的との見方があり、植田和男総裁は今月１日の名古屋市での講演で、「先行きの不透明感は次第に薄れてきている」と指摘した。日銀が１５日に公表した１２月の全国企業短期経済観測調査（短観）でも、企業の景況感を示す代表的な指標の大企業・製造業の業況判断指数（ＤＩ）は改善が確認された。

また、日銀が注視する来年の春闘の「初動のモメンタム（勢い）」についても、利上げの判断を後押しする情報が出ている。日銀が１５日に結果を公表した本・支店３３店による管内企業の賃上げ姿勢調査では、３１店が２６年度の賃上げが前年度以上か同水準になるとした。

積極財政と金融緩和を志向する高市政権は、今回の決定会合での利上げ判断を容認した模様だ。政権は物価高対策を重視しており、利上げは過度な円安を是正し、輸入物価の押し下げにつながる可能性がある。

植田氏は１９日午後の記者会見で、決定内容を説明する。市場関係者の間では、来年以降の利上げのペースに関する発言の有無も注目されている。