【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON/ METAL STICKER PACK】 12月 発売予定 価格：各1,650円

「【SET A】エア/ ハンドラー・ウォルター/ ラスティ」

アパレルブランド「TORCH TORCH」（トーチトーチ）は、メカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」（アーマード・コアVI ファイアーズ オブ ルビコン）とのコラボレーションアイテム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON/ METAL STICKER PACK」を12月に発売する。価格は各1,650円。

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON/ METAL STICKER PACK」は、ゲーム内に登場するキャラクターや組織のエンブレム36種を、3枚1組としたメタルステッカー全12セットがラインナップ。販売は直営となるTORCH TORCH 渋谷・心斎橋・名古屋PARCO店、豆魚雷高円寺店、豆魚雷ECサイトほか、全国取扱店にて行なわれる。

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON/ METAL STICKER PACK」商品概要

特長

鏡のような反射を放つメタリックな質感に、UV硬化する透明インクを用いた特殊加工「リオトーン」を組み合わせ、それにより生まれる繊細な砂目の質感を部分的に加えることで、他では見ることのできない個性を実現。エンブレム本来の色味を損なうことなく、金属感と存在感を引き立てている。

フロム・ソフトウェアの完全監修のもと、大分県別府市にてシール・ラベル印刷を専門に手掛けるエイコー印刷の全面協力により、一切の妥協がない共同開発が実現した。メタル材、ホワイト、カラーインク、ラミネート、その上にリオトーンを重ねた複雑な構成で、超高精細な印刷はもちろん、ホワイトの不透明度を箇所ごとに数パーセント単位で調整し、リオトーンの範囲をミクロン単位で制御するなど、技術とこだわりが注ぎ込まれている。

ラインナップ

3種入りパック（全36種/12セット）

価格：各1,650円

注目ポイント

【【SET A】エア/ ハンドラー・ウォルター/ ラスティ】【【SET B】オーネスト・ブルートゥ/ レイヴン（破損）/スッラ】【【SET C】シンダー・カーラ/ チャティ・スティック/RaD】【【SET D】G1 ミシガン/ G4 ヴォルタ/ベイラム・インダストリー】【【SET E】オールマインド/ V.III オキーフ/ G5 イグアス】【【SET F】BAWS/ V.IV ラスティ/ シュナイダー】【【SET G】V.I フロイト/ V.VII スウィンバーン/ アーキバス・コーポレーション】【【SET H】レイヴン/ シャルトルーズ/ キング】【【SET I】ルビコン解放戦線/ サム・ドルマヤン/ ミドル・フラットウェル】【【SET J】レッドガン/ G13/ G6 レッド】【【SET K】アーキバス先進開発局/ V.II スネイル/V.VI メーテルリンク】【【SET L】ルビコン3調査技術研究所/ オーバーシアー/惑星封鎖機構/ 】

・「ラスティ（SET A）」の鮮やかなブルー、「アーキバス・コーポレーション（SET G）」の光彩部分に見られるようなグラデーションなど、色みの再現度や美しさ。

・「オールマインド（SET E）」では特徴的なガラス色を再現するため、ロゴ、背景の柄部分など、下地となる白に数％単位の緻密な濃度調整を行なっている。

・7校におよぶ試行錯誤のうえ完成した「G5 イグアス（SET E）」をはじめ、レッドガン部隊の各ステッカーでは共通するマークの色味やディテールと金属感を両立させ、それぞれのモチーフとのメリハリを意識した。

・「V.VII スウィンバーン（SET G）」、「キング（SET H）」や「オーバーシアー（SET L）」で見られる超緻密なリオトーン加工処理は、国内最高峰の技術を駆使した必見の仕上がりとなっている。

PRODUCTION

シール・ラベル印刷において高い技術力を誇るエイコー印刷との共同開発により、一切の妥協がない制作を実現

ずらりと並ぶオフセット版

メタル材には、まず下地のホワイトを印刷。部分的に不透明度を調整し、下地の金属感、隠ぺい度、発色を細かくコントロールしている

イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの順で印刷。これはイエローとシアンが乗った状態

このようなレイヤー構造となり、そのぶん工程も複雑に

カラー印刷が終わったら、被膜保護と紫外線による退色防止のためにラミネート加工。堅牢度がぐっと増す

特殊加工「リオトーン」のための専用版

「リオトーン」によって摺り硝子のような透明感のあるざらつきが加わり、独特な存在感が生まれる

色を使わずにリオトーンで細かな線を表現した、「キング」のような意欲作も

生産時はTORCH TORCHのデザイナーが直接立ち合い、色調やリオトーンの効果をチェック。現場でリアルタイムなデータ調整をおこなった

7校に及んだ「G5 イグアス」をはじめとして、色調には極限までこだわった

技術と職人魂、こだわりの詰まった全36種。フロム・ソフトウェアによる完全監修を経て、死角のない仕上がりとなっている

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.