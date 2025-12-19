ムーミンバレーパークが、愛犬家のためのイベント「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR（ソポソポドッグテイルフェア）」を開催。

ワンちゃんと一緒に、幻想的な冬のムーミンバレーパークを楽しめます☆

ムーミンバレーパーク「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR（ソポソポドッグテイルフェア）」

開催期間：2026年1月16日（金）〜2月23日（月・祝）

ムーミンバレーパークにて、シーズナルイベント「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」を開催。

シーズナルイベントに合せて、イベントを愛犬と一緒にさらに楽しめる「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR（ソポソポドッグテイルフェア）」が実施されます☆

「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR」では、ワンちゃんと一緒にさまざまな体験が可能。

一緒にアトラクションを体験したり、食事を楽しんだり、キャラクターとのグリーティングやショッピングも楽しめます。

「söpö（ソポ）」は、フィンランド語で「かわいい」を意味する言葉です！

「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR」は、ワンちゃんと一緒に楽しめる、かわいいが詰まったイベント。

幻想的な冬のムーミンバレーパークで、愛犬や大切な人たちとともに、心温まる瞬間を過ごせます☆

ムーミン谷の仲間たちとのグリーティング

利用条件：撮影の際は、ペットカートに乗せるか、リードを短く持つ、もしくは抱っこをしてご参加ください

※キャラクターとワンちゃんが直接触れ合うことはできません

ムーミン谷の仲間たちとの記念撮影を、ワンちゃんと一緒に楽しめるグリーティングイベント。

ワンちゃんと一緒に記念撮影された方には、オリジナルステッカーがプレゼントします！

ワンちゃんと一緒にアトラクション体験

対象施設：ムーミン谷の映画館・海のオーケストラ号

利用条件：顔が出ないペット専用のキャリーバッグもしくはカートに入れた状態で入場が可能です

※1公演に入場できるペットカートの台数には上限があります

通常、ワンちゃん同伴では入れないアトラクションへ一緒に入場。

「ムーミン谷の映画館」と「海のオーケストラ号」を、ワンちゃんと一緒に楽しめます☆

体感展示エリアにフォトスポット登場

入場可能エリア：コケムス3F「体感展示」エリア

入場可能時間：コケムス営業時間に準ずる

利用条件：体重25kg未満かつ専用の顔が出ないバッグやカート、しっかり固定できる顔が出ない専用の抱っこ紐に入った状態のワンちゃんのみ入場が可能

※画像はイメージです

通常はワンちゃんと一緒に入れない、コケムス3F「体感展示」エリア。

特別にワンちゃんと入ることができ、複数のフォトスポットでムーミンの物語の世界に入り込んだような撮影ができます！

平日限定！ワンちゃんと一緒にレットゥラ ラウンジへ

開催日：2026年1月16日（金）〜2月23日（月・祝）の平日限定

開催場所：レットゥラ ラウンジ ※利用できるスペースには制限があります（詳しくは店舗スタッフに確認ください）

利用条件：顔が出ないペット専用のキャリーバッグもしくはカートに入れた状態で入場が可能

※盲導犬、聴導犬、介助犬を除く

通常、ワンちゃんとの同伴で利用できるのは、テラス席のみ。

イベント期間中は平日限定で、ワンちゃんとともに室内で食事が可能です☆

ムーミン谷のプチドッグラン

海のオーケストラ号の前にあるテラスが、小型犬・中型犬専用のドッグランスペースに！

日当たりのいい空間と毛足が長めの人工芝を敷いた空間で、のびのびとした時間を過ごせます☆

※天候状況によってエリアをクローズする場合があります

SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIRワークショップ

期間中、様々なワークショップを開催予定。

詳細は、ムーミンバレーパーク公式サイトで随時更新し、ムーミンバレーパーク公式SNSでお知らせします！

WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK

開催期間：2025年12月26日（金）〜2026年2月23日（月・祝）

休園日：2026年1月13日（火）・1月14日（水）・1月15日（木）

「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」は、『ムーミン谷の冬』をテーマにしたシーズナルイベント。

はじめてのクリスマスが過ぎて入り江のテラスやコケムス前の芝生に雪が積もり、夜空には毎日オーロラが輝く本格的な冬が、ムーミンバレーパークに訪れます。

ムーミン谷に現れた「モラン」に「ムーミントロール」が近づき、心を通わせてゆく「ムーミン谷のダンスパレード」は必見。

「鑑賞」に加え、「遊び」の要素も取り入れたウインターワンダーランドでは、パークのあちこちで冬のアクティビティを楽しめます☆

そのほか、さまざまなスペシャルメニューや、ここでしか手に入らない限定グッズも登場。

「ムーミントロール」と仲間たちの触れ合いを感じながら、特別な冬の世界で非日常の体験を楽しめるイベントです！

ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜

2026年1月開催予定日：2日（金）・3日（土）・4日（日）・5日（月）・6日（火）・7日（水）・8日（木）・9日（金）・10日（土）・11日（日）・12日（月・祝）・17日（土）・18日（日）・24日（土）・25日（日）・31日（土）

2026年2月開催予定日：1日（日）・7日（土）・8日（日）・11日（水・祝）・14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）

開始予定時間：18:00〜

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報はメッツァ公式サイト、公式SNSで告知

ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて、湖の上から打ちあがる花火が、冬の夜空を色鮮やかに染め上げる冬の花火大会。

雪景色のパークを照らす花火が、冬の特別な体験をよりいっそう幻想的に演出します☆

「U22パス」がパワーアップした「学割パス」

対象期間：2026年1月16日（金）〜4月5日（日）

販売期間：2026年4月4日（土）まで

販売価格：1,950円（税込）

チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイド

※ムーミンバレーパークチケットブースでの当日券販売はありません

対象：18歳以上22歳以下の方、または大学、大学院、短大、専門学校の学生証をお持ちの方

※高校生以下の方はこどもチケットを利用

※年齢が分かる身分証明書、または学生証を確認する場合があります

18歳以上22歳以下または大学・大学院・短大・専門学校の学生証を持っている人を対象にした、お得な「学割パス」が登場。

休暇中の思い出作りとして、ムーミンバレーパークをお得に楽しめるチケットを期間限定で販売されます！

期間限定で毎日使える！「シニア割」チケット

対象期間：2026年1月16日（金）〜4月5日（日）

販売期間：2026年4月4日（土）まで

対象：65歳以上の方 ※身分証明書の確認をする場合があります

2026年1月16日〜4月5日までの期間、65歳以上を対象にした「シニア割」チケットでムーミンバレーパークに入場できます。

期間限定で毎日使える、お得なチケットです☆

愛犬と一緒に楽しむ、幻想的な冬のムーミンバレーパーク。

ムーミンバレーパークの「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR（ソポソポドッグテイルフェア）」は、2026年1月16日〜2月23日まで開催です！

