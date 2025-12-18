「ゴシゴシはしません、シューーーーーーッ」 実演販売士・福島豊さんが実演「バスマジックリン エアジェット」その効果のほどは？

「みなさま、僕やっぱり1ヶ月間使っていてですよ。これね、こんなに使いやすいんだということで、感動〜したんですね。このレベル、この手軽さ。本当に持っていて損はないと思いますよ！」（福島豊さん）

「仕事に、家事に、子育てに。たくさんやることが毎日。掃除するやる気が起きなくて、シャワーだけでいいかな、ゴシゴシ掃除ってもう面倒だな、と少しでも思ったら、どなたでも『こすらんDay』にしていただきたいんです！さあ皆さん、今日はマジックリンで『こすらんDay』試してみてください！」（福島豊さん）

「ゴシゴシはしません、シューーーーーーッ」寒くなってきて、少しでも湯船に浸かりたい時期。疲れていても、なんとかパワーを振り絞ってお湯をはろうとしたものの…。面倒なのがお風呂掃除。洗剤をたくさん吹きかけて、汚れをスポンジでゴシゴシと落として…。そんな想像のストレスを一掃してくれるのが「バスマジックリン エアジェット」シリーズ。“浴そうに一気にスプレーできて、こすらず30秒”でお風呂掃除が完了します。そんな「バスマジックリン エアジェット」シリーズを、17日に公開されたWeb動画で紹介しているのが、実演販売士・福島豊さんとナレーター・石川小百合さん。1回のスプレーで約1秒間ミストが「シューーーーーーッ」と出続けて、広範囲をラクに覆えます。そうして、30秒後に流すだけであっという間にキレイに。しかも、スプレー1回のプッシュで出る量は、これまでのバスマジックリンとほぼ同じ。浴槽をまるごと覆っても、消費量はわずか約20mlと意外と使用量が少ないんです。さらに12月22日19時からは、視聴者参加型の特別ライブ「ギコギコorゴシゴシしたら即終了！みんなでドキドキ！ショッピングLIVE」を花王マジックリン公式YouTubeチャンネルにて配信。配信ではオンラインショップ「Amazon」で利用できる期間限定のクーポンコードを用意し、購入状況に応じて福島さん・石川さんがさまざまなミッションに挑戦するそう。しかし、思わず「ギコギコ」「ゴシゴシ」とこする動作をしてしまった瞬間に配信が終了するんだとか。いったいどんな内容になるのか…。「こすらず30秒」で浴そうの汚れを落とせる「バスマジックリン エアジェット」シリーズ。2025年4月26日に改良新発売されており、浴そうだけではなく床のヌメリまで「こすらず30秒」で素早く落とすことが可能になりました。疲れた日のお風呂掃除は、マジックリンで「こすらんDay」、試してみては？