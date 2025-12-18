《鈴木農林水産大臣には屈しない》

物価高騰対策として“おこめ券”を配布する政策が連日批判にさらされている鈴木憲和農水大臣（43）に、上記の投稿で自身のXで異論を唱え続けている“大阪の市長”がいる。

「鈴木大臣が導入を表明した当初から、一部報道では“経費率12％”とも言われているコスパの悪さに加え、JAへの利益誘導に繋がる可能性があるとの指摘を受けていたおこめ券。就任当初の会見では“物価高対策の中でお米券やお米クーポンも含めて対応するのが、今すぐにできること”として提案しており、16日の記者会見ではおこめ券の活用について“それぞれの自治体の判断”と述べていました。ですが、いまだ批判の声は止む気配がありません」（地方紙政治部記者）

冒頭の投稿で、いち早く鈴木大臣のおこめ券政策に反対の立場を取っていたのは、大阪・交野市の山本景市長（45）だ。11月29日に鈴木大臣の発言が掲載されたネットニュース記事を引用する形で、自身のXで《交野市はお米券を配布しません。》《農林水産大臣には意地でも屈しません。》などと投稿。その後も11月30日に《交野市は、鈴木農林水産大臣の露骨なお米券への誘導には屈しません。》、12月5日には《鈴木農林水産大臣には屈しない》などと連投し、おこめ券反対の姿勢を崩していない。

「当初、山本市長の“おこめ券反対”の姿勢に対しては、Xのコメント欄では好意的な意見が多かったようです。《賛成！》《非常に正しい。》《これは正論だろう》といった反応が投稿には多く並んでいましたね」（前出・地方紙政治部記者）

しかし、連日行われた怒涛の鈴木大臣とおこめ券への批判に対しては、徐々に雲行きが怪しくなりつつあるようで……。Xのコメント欄には“さすがにしつこい”といった声があがりはじめた。

《まあ、そうやればいいじゃん。何回もクドクドグチグチ言ってるのって、もしかして誰かにアピールしたいの？》

《屈しないとか言ってらっしゃいますが何と戦ってるんですか？》

《山本市長、もう手打ちにしてくだされ。誰が見てもあなたの勝利。潮時では？》

そんななか、山本市長は12月15日にXを更新。山本市長は、同じ大阪の寝屋川市・広瀬慶輔市長（55）が自身のXに《水道料金の引落し口座を活用した一世帯あたり約13,000円の“現金給付”を行いたいと思います》という趣旨の投稿を引用する形で、こう投稿した。

《交野市は、実質的な約1万6000円の現金給付を1世帯あたりにやりますよ。 トータルの経費率は、お米券よりはるかにましの1％未満です。 乞うご期待。12月分まで遡りますから 早い 安い うまい の3拍子が揃ってます。》

この投稿に対しては、《いいなぁ交野市》という他市からの羨ましいとの声が出ていたものの、“他市を引き合いに出すのは違うのでは”とのコメントも多く見られた。

《何を手柄競ってんねん》

《同じ府内の他市の事例を持ち出し「うちの方がすごいんだぜ」というマウントを取る市長。恥ずかしいの一言に尽きる。》

《何かと話題の人って話題作りたいだけに見えてくる。なんで金額を競うのかな。。。》

《なんでいちいちマウントをとった表現をするの？恥ずかしくて涙出る。。広瀬市長はこっち別にみてないよ。。》

（すべて原文ママ）

口は災いのもと。