地方の無敗馬ベストグリーンは、勝負どころで手応えよく一気に交わしていくかと思われたが惜しくも3着まで。初めて黒星が付いた。一瞬先頭を伺う勢いをも見せていたが、直線では伸びきれず。鞍上も「噛んだ分最後は止まった」と悔しそうにレースを振り返っていた。

3着 ベストグリーン

小野楓馬騎手

「1、2コーナーでちょっと噛みました。噛んだ分最後は止まった感じでした。状態は良かったのですが、前回よりは気が入っていました。それもかかった理由の一つかなと思います。悔しいです。そんなに差もないですし、一瞬交わす雰囲気もあったので…」

レース結果、詳細は下記のとおり。

12月17日、川崎競馬場で行われた11R・全日本2歳優駿（Jpn1・2歳・ダ1600m）は、岩田望来騎乗の2番人気、パイロマンサー（牡2・栗東・吉村圭司）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のタマモフリージア（牝2・栗東・大橋勇樹）、3着に1番人気のベストグリーン（牡2・北海道・田中淳司）が入った。勝ちタイムは1:44.2（稍重）。

全日本2歳優駿・パイロマンサーと岩田望来騎手 (C)Hiroki Homma

内外離れた大接戦

ゴール前は先に抜け出した無敗馬パイロマンサー、外から猛追した重賞勝ち馬のタマモフリージアの大接戦。パイロマンサーがクビ差凌ぎ混戦を断ち切った。また、1番人気に支持された地方の無敗馬ベストグリーンは、見せ場を作ったが惜しくも3着まで。

パイロマンサー 3戦3勝

（牡2・栗東・吉村圭司）

父：パイロ

母：セントリフュージ

母父：ハードスパン

馬主：ゴドルフィン

生産者：ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】

1着 パイロマンサー 岩田望来

2着 タマモフリージア 田口貫太

3着 ベストグリーン 小野楓馬

4着 アヤサンジョウタロ 笹川翼

5着 コスモギガンティア 矢野貴之

6着 ライフオブラクーン 戸崎圭太

7着 フルールドール 坂井瑠星

8着 イダテンシャチョウ 武豊

9着 バルカニクス 本田正重