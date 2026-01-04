この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【ナビに注意点アリ!!】新型プレリュード納車! 首都高試乗でわかった◎と✕! 加速･乗り心地･Googleナビの使い勝手 | Honda Prelude 2025」と題した動画を公開。納車されたばかりの新型プレリュードで首都高を試乗し、その乗り心地や加速性能、そして特に注目していたGoogleナビの使い勝手について、良い点と悪い点を率直にレビューした。



動画でワンソクTube氏が最も懸念していたのは、標準装備されているGoogleナビの性能であった。試乗を開始すると、早速ナビ画面に地図が全く表示されない事態が発生。氏は「不安しかないです」と戸惑いを隠せない様子を見せた。



その後、試行錯誤の末に原因が判明する。このナビゲーションシステムは、インターネットに接続されていないと地図表示や音声検索などの機能が一切使えない仕様だったのだ。これには同氏も「聞いてないよ〜!!」と驚きをあらわにした。利用するには、スマートフォンのテザリング機能を使うか、ホンダが提供する月額990円の「Googleアプリ／サービス専用通信プラン」に加入する必要があるという。この点は購入を検討する上で極めて重要な注意点だと言えるだろう。



一方、走行性能については高い評価を与えている。首都高の継ぎ目などでも不快な突き上げはなく、「乗り心地自体は非常に良い」とコメント。また、スポーツモードでの加速時にはスピーカーから擬似的なエンジンサウンドが流れる演出があり、「めちゃくちゃ速いわけではないが音が気持ちいい」と、そのフィーリングを称賛した。ただし、デザインの特性上、斜め後方の視界はかなり悪いという欠点も指摘している。



結論として、新型プレリュードは走行性能や乗り心地といったクルマとしての基本性能は非常に高いものの、多くのユーザーが当たり前に使えると考えるであろうナビ機能が、別途ネット環境を要するという、購入前に知っておくべき重要な注意点があることが明らかになった。