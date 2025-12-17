犬におすすめな室内遊び

1.ロープおもちゃで引っ張りっこ

ロープおもちゃで引っ張りっこは、犬の本能を刺激しながら行う遊びで、満足度が高いというのが魅力です。

噛んだり、引っ張ったりすることで、エネルギーやストレスの発散になります。また、飼い主とのコミュニケーションを深めることもでき、信頼関係の強化にも役立つ遊びです。

犬が興奮しすぎてしまったときは、「放せ」「待て」「おすわり」などの指示を出して落ち着いてもらうようにしましょう。

2. おもちゃ持ってきて遊び

おもちゃ持ってきて遊びは、飼い主が投げたボールなどのおもちゃを犬が追いかけ、口にくわえて持ってきて、飼い主に渡すまでが一連の遊びです。

獲物（おもちゃ）を追いかけ、獲物を仕留め、飼い主に持ってきて渡す。まるで狩りをしているかのような感覚で遊びを楽しむことができます。

愛犬が狩猟犬としての歴史のある犬種であれば、本能的に楽しんでくれるのではないかと思います。活動量の減ったシニア犬に、軽めの運動をさせたいな…というときにもおすすめできます。

3. パズルトイ（知育玩具）

パズルトイは、犬の優れた頭脳を使って楽しむことができる遊びです。

パズルトイを手先や鼻先を使って動かすことで、隠されたおやつやフードをゲットすることができるなどします。

仕掛けは様々にあり、犬の知的好奇心を満たすことができます。もしも遊び方が分からずに興味を持てない様子であれば、飼い主がお手本を見せてあげると理解しやすいかと思います。

パズルトイは、難易度を調整することができるため、飽きずに遊び続けることができるでしょう。

4. ノーズワーク

ノーズワークは、犬の優れた嗅覚を活かして楽しむことができる遊びです。

肉体的な満足度は少ないかもしれませんが、精神的な満足度が非常に高いのが魅力です。ノーズワークマットを使ってもよいですし、部屋のあちこちにおやつやフードを隠すだけでもOKです。

初めて遊ぶときは、犬が簡単に見つけやすい場所に隠し、少しずつ難易度を上げてあげると、犬もより楽しめるでしょう。

愛犬と室内遊びをするときの注意点

犬はつい夢中になってしまいます。楽しくて興奮してしまうこともあります。まずは、愛犬が安全に遊ぶことができるだけのスペースを確保しましょう。

小さなテーブルやイスは、可能であれば他の部屋に移動させましょう。大きな家具の角にはコーナーガード（クッション材）を取り付けたり、壊れやすいものは片づけたりしましょう。

滑りやすい床にはペット用のタイルカーペットを置くなどし、安全対策をしましょう。おもちゃは愛犬に適切なものを選びましょう。

誤飲誤食を防ぐため、室内遊びをするときは、愛犬の様子を終始見守るようにしましょう。犬が興奮してしまったときは遊びを中断し、クールダウンさせてから再開するようにしましょう。

まとめ

犬におすすめな室内遊びを4つ解説しました。

ロープおもちゃで引っ張りっこ おもちゃ持ってきて遊び パズルトイ（知育玩具） ノーズワーク

室内遊びは天候に左右されることがありません。飼い主の体調が悪いとき、帰宅が夜遅くなってしまったとき、お散歩に行けないときの愛犬の運動量の確保に役立てることができます。

様々な遊びを組み合わせることで、愛犬の心身共に満足度を高めることができます。愛犬と飼い主が遊びを通して同じ時間を共有することで、愛情や信頼もより高まるでしょう。

愛犬の安全を守るため、室内遊びに適した環境づくりをし、誤飲誤食を防ぐための対策をし、怪我や興奮のしすぎへの配慮も忘れないようにしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)