ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、「LINEスタンプ プレミアム for LINEMO」の対象プランに「LINEMOベストプランV」を追加した。

「LINEスタンプ プレミアム for LINEMO」は、SNSアプリ「LINE」で1500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム（ベーシックコース）」を無料で利用できるサービス。対象のLINEスタンプには右上に「Pマーク」が付いている。

今回の追加で、「LINEMOベストプランV」を利用中のユーザーや新規契約するユーザーは料金不要で「LINEスタンプ プレミアム for LINEMO」が使い放題になる。なお、「 LINEスタンプ プレミアム（デラックスコース）」を利用したい場合は、通常料金の月480円がかかる。

申込方法は、LINEMO公式LINEアカウントから「LINE連携」を行い、My Menuから「LINEスタンプ プレミアム for LINEMO」を申し込む流れ。登録完了後、SMSに登録完了メールが通知される。