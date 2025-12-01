ÀÖºä¹âµé¥µ¥¦¥ÊÅ¹²ÐºÒ¤ÇÃË½÷»àË´¡¡³°¤ì¤¿¥É¥¢¥Î¥Ö¡¢ºîÆ°¤·¤Ê¤¤Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¡Ä»Ä¤ë¡ÖÆæ¡×
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¡Ö£Ó£Á£Õ£Î£Á£Ô£É£Ç£Å£Ò¡×¤ÇÃË½÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬£±£¶ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Æ±Å¹¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬ÀëÅÁ¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÏÀëÅÁ¤ä³°Áõ¡¢ÆâÁõ¤Ê¤É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË½÷£²¿Í¤Ï¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÆâÂ¦¡¢³°Â¦¤ÎÁÐÊý¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï£²¿Í¤¬¤½¤ì¤ò²¡¤·¤ÆÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤¿¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡££±£¶Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»à°ø¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÀîºê»Ô¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê£³£¶¡Ë¡¢¼«±Ä¶ÈÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê£³£·¡Ë¡£¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ¦ÇòÈ±À÷¤á¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡×¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤ÈþÍÆ»Õ¤À¤Ã¤¿¡££±£µÆü¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¤ËÍèÅ¹¤·¤¿¸å¡¢²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó£±»þ´ÖÈ¾¸å¤Î¸á¸å£°»þ£²£µÊ¬¤´¤í¡¢¡Ö¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ó£Á£Õ£Î£Á¡½¡½¡×¤Ï£²£°£²£²Ç¯£¸·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£·î³Û²ñ°÷¤ÏºÇ¹â£³£¹Ëü±ß¡£·ÝÇ½³¦¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬ÀëÅÁ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê³°Áõ¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÁõ¤Ï¡¢¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ò¤¦¤¿¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤ä¥¬¥¦¥ó¤Ê¤É¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤â½¼¼Â¡££±³¬¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ç¥é¥¦¥ó¥¸¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²¡Á£³³¬¤Ë¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡¢£´¡Á£µ³¬¤Ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ï·×£µ¼¼¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ï£²¡Á£µ³¬¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö´Æ½¤¡×¤ÎÎ©¾ì¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Êà¹¹ðÅãá¤Ë²á¤®¤º¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é£±Ç¯¤Ç¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÊÉ¤äºÂÌÌ¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤ä¥¿¥ª¥ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éÈ¯²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¢¥Î¥Ö¤ÏÌÚÀ½¤Î£Ì»ú·Á¤Ç¡¢£²¿Í¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÅìµþ¾ÃËÉÄ£¾ÃËÉ´±¤ÇËÉºÒ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶â»ÒÉÙÉ×»á¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î½Ð²Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³È¯²Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ËÌÚÀ½¤ÎÊÉ¤ÎÎ¢Â¦¤¬¹â²¹¤ÇÃº²½¤·»Ï¤á¤ÆÈ¯²Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Äã²¹²ÐºÒ¡¢ÅÁÆ³²ÃÇ®²ÐºÒ¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ç³¤¨¤¿¤È¤³¤í¤¬¤ï¤º¤«¤Ê¤Î¤Ç°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£µÞ·ã¤Ê¹â²¹¤Ë¤è¤ê°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¹²¤Æ¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²õ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½³Èô¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Îµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë¹â²¹¤Ç¥Í¥¸Îà¤¬²õ¤ì¤Æ³°¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥«¥Ð¡¼¤¬²õ¤µ¤ì¡¢²¡¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö·úÃÛ´ð½àË¡¡¢¾ÃËÉË¡¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤Î·úÃÛµ¬À©¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊÉ¤ÎÃº²½¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡×¡Ê¶â»Ò»á¡Ë
¡¡¥É¥¢¥Î¥Ö¤ä¥É¥¢¥¡¼¤âÈó¾ï»þ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤ÇÊ¨¤¯Ãæ¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤ËÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤âÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ï²ÐºÒ¸¶°ø¤ä»à°ø¡¢ÀßÈ÷¤ÎÉÔÈ÷¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
