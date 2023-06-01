【えらべるプレゼントセット】 クリスマスイブ受け取り分：12月18日11時 申し込み締切り

任天堂は、通販サイト「マイニンテンドーストア」にて「えらべるプレゼントセット」を販売している。なお、クリスマスイブとなる12月24日までの到着分は12月18日11時が申し込みの締切りとなる。

「えらべるプレゼントセット」は対象のソフトとグッズなどセットで販売する商品。クリスマスシーズンおなじみの商品で、選択した商品に加えとホリデーオリジナル特典が付属する。ソフトのラインナップは「ドンキーコング バナンザ」や「カービィのエアライダー」といったSwitch2用タイトルに加え、数は限られるものの「スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー ２」などSwitch用のタイトルが用意。セット商品には各種ソフトに加え、マリオやルイージのぬいぐるみ、Nintendo TOKYOのグッズなどを取り揃えている。

オリジナルの特典は雪をかぶった冬仕様のハテナブロックボックスと、ホリデーイラストのステッカーの2点セットで、クリスマス用のプレゼント一式を揃える事ができる商品になっている。

販売終了日については明記されておらず、クリスマスイブにあたる12月24日までに商品を受け取るためには12月18日11時までに注文を完了する必要がある。対象の商品は数に限りがあり、12月下旬以降お届け予定の商品と同時購入をすると、クリスマスまでに商品が届かない。

□マイニンテンドーストアの「えらべるプレゼントセット」の特集ページ

ダウンロード版ソフトに付属するギフトボックス

ポケモンソフト専用ボックス

対象のえらべるセット商品

オリジナル特典「冬仕様のハテナブロックボックス」、「ホリデーイラストのステッカー」

(C) Nintendo