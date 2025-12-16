この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活や投資に関する情報を発信する「ポイ活投資チャンネル」が、「[キャンペーンまとめ:2025年12月] 1万ポイントを大きく超える大型キャンペーン、少額キャンペーン、地方自治体 ポイント還元（PayPay、d払い,auPay、楽天ペイ）/プレミアム商品券」と題した動画を公開。2025年12月に開催されるお得なキャンペーン情報を、大型案件から少額案件、地方自治体の取り組みまで幅広くまとめている。



動画ではまず、注目すべき大型キャンペーンとして2つの銀行案件を紹介。一つ目は楽天銀行の「過去最強の特典祭」で、最大25,000円相当がもらえる内容だ。新規ユーザーだけでなく、既存ユーザーでも15,000円相当を狙えるという。二つ目はみずほ銀行のキャンペーンで、円定期預金（6ヵ月もの）に300万円を預け入れることで最大3万円相当のポイントが付与される。



続いて、コンビニや飲食店、金融機関など、多岐にわたるキャンペーンが紹介された。コンビニ関連では、楽天モバイル契約者がセブン-イレブンで楽天ペイを利用すると1,000ポイント還元されるキャンペーンや、ローソンアプリにd払いやPonta会員IDを新規連携することで200ポイントが付与される案件などを挙げた。金融関連では、三井住友銀行の「Olive 冬の感謝祭」が紹介され、新規口座開設と10万円以上の入金で10,000円相当のVポイントがプレゼントされるほか、円定期預金が年利3.0%になる特典も解説された。さらに、SBI新生銀行の「SBIハイパー預金」では、預金総額に応じて金利が最大10倍の年利4.2%になる可能性のあるキャンペーンも取り上げられている。



また、全国の地方自治体が実施するポイント還元やプレミアム商品券の情報も網羅的に解説。北海道から九州・沖縄まで、各地域で開催されているキャンペーンが一覧でまとめられており、d払い、au PAY、PayPay、楽天ペイなど、対象となる決済サービスも詳しく紹介されている。



2025年12月は、銀行の大型案件から日常的に利用しやすい店舗のキャンペーン、各地方自治体のポイント還元まで、お得な情報が目白押しである。自身の生活圏や利用サービスに合致するキャンペーンを見逃さないよう、動画をチェックしてみてはいかがだろうか。