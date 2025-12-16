EXITりんたろー。が高市早苗首相から言われた痛烈なひと言「あなたはなんでMCなのに…」
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（34歳）が、12月16日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。相方のりんたろー。（39歳）が高市早苗首相（64歳）から言われた“痛烈なひと言”について語った。
深夜のトークバラエティ番組「EXITV」でMCを務めるEXITのりんたろー。と兼近大樹が、毎週火曜日恒例の「EXITのおめざめトーク」のコーナーに出演。“乗り越えた試練”をテーマにトークを展開する。
兼近が「去年、総裁選の番組のMCをやらせていただいて」と切り出し、りんたろー。も「やりましたね。候補の方が来てくれて」と頷く。兼近が「去年は9人いたのかな？ 2時間番組だったのかな、番組が終わったんですけど、いまの総理大臣、高市早苗さん、高市総理が急に“最後のひと言”みたいなところで、『あの〜、あなたはなんでMCなのに、しゃべらずにそこに座ってるの？』りんたろー。さんに言った（笑）。そう言われて、りんたろー。さんが『ええっ！？』ってなって、『すみません！すみません！』」と平謝りしたと語る。
さらに兼近は「で、今度、今年の。まさかね、2年連続で総裁選あると思わなかったんですけど、それもMC、我々だったんだよね。5人来てくださって、また高市さんがいらっしゃって。それでいろいろ話して番組が終わりました、最後ひと言のところでりんたろー。さんに振られて、『りんたろー。さんいかがですか？』。しゃべるポイントが来ました！ そしたらりんたろー。さんが『今年はひと言しゃべれました』。ひと言しゃべって試練を乗り越えたという（笑）」と笑った。
