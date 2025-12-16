【ディズニーストア：「ホノルル・クッキー・カンパニー」共同企画新商品】 12月16日 発売 価格：1,400円～

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ハワイのクッキーブランド「Honolulu Cookie Company（ホノルル・クッキー・カンパニー）」との共同企画商品をディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで販売している。価格は「メレンゲクッキー 瓶入り」が1,400円など。

今回の新商品には、スティッチなどマフラー姿のキャラクターたちがデザインされたパッケージがかわいいお菓子がラインナップ。「ホノルル・クッキー・カンパニー」との共同企画商品による、スティッチとエンジェル、スクランプをデザインしたクッキーなどが用意される。

また、クリスマスギフトや年末年始の帰省の手土産にぴったりなお菓子も登場。リボン付きの瓶入りで、ほのかにフルーツの香りが鼻を抜けるやさしい食感のメレンゲクッキーや、ミッキー&フレンズデザインの箱入りワッフルクッキーなど、いずれもギフトとして喜ばれそうな商品となっている。

□ディズニーストア特集ページ

商品ラインナップ

【Honolulu Cookie Company】クッキー パイナップル型ボックス入り

価格：4,800円

【Honolulu Cookie Company】クッキー トランク缶入り

価格：3,800円

【Honolulu Cookie Company】クッキー 巾着入り

価格：2,400円

メレンゲクッキー 瓶入り

価格：各1,400円

クッキー ポーチ入り

価格：各1,400円

ワッフルクッキー

価格：1,600円

(C) Disney

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.