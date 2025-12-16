WBC¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤¬¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤À¤í¡×¡¡ÂçË¤»²Àï¡ÄÄ¶¹ë²Ú¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
2013Ç¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½
¡¡ºÇ¶¯·³ÃÄ¤Ç¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.ÆâÌî¼ê¤¬3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±¹ñ¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÍ¥¾¡¤À¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Ï2019Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡ÊÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò¾å²ó¤ë48ËÜÎÝÂÇ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.323¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢103ÂÇÅÀ¡¢OPS.940¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨14Ç¯5²¯¥É¥ë¡ÊÌó776²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.³°Ìî¼ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ß¥Í¥íÆâÌî¼ê¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÆâÌî¼ê¡¢¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥âÆâÌî¼ê¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»²Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤â14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÄºÅÀÃ¥¼è¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡FOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÆ±¹ñ¤ÎÍ½ÁÛÉÛ¿Ø¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£Åê¼ê¤Ë¤Ï2022Ç¯¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥éÅê¼ê¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¥×¡¼¥ëD¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤È½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤òÁè¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë