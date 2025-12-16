¡Ö³Î¤«¤Ë½÷»Ò¹â¹»À¸¡ª¡×¡¡À©ÉþÃå¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥ì¥¢¼Ì¿¿¤Ë³åºÓ¡ÖÁ°Ìëº×¤Ï¤³¤Î¤ª»Ñ¤Ç¡×
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤òË¬Ìä
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎËÙ¶×²»¡Ê¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥µ¥Ë¥¯¥ê¡¼¥óÃæ¹ñ¤ÎÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»Ð¡¦ÆàÄÅ²Â¡Ê¥µ¥Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë¤È¤Î¡È»ÐËå¶¦±é¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¶ÁÝ»ö¶ÈÂç¼ê¡Ö¥µ¥Ë¥¯¥ê¡¼¥óÃæ¹ñ¡×¤Ø°§»¢¤ËË¬¤ì¤¿2¿Í¡£º°¿§¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ë¤¨¤ó¤¸¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö±Ä¶ÈÉþ¡×»Ñ¤Î¶×²»¡£ÎÙ¤Ç¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆàÄÅ²Â¤¬¡Ö»öÌ³Éþ¡×»Ñ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶×²»¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¡Ö¹â¹»À¸°ÊÍè¤ÎÀ©Éþ!!¾Ð¡Ê12Ç¯¤Ö¤ê¡Ë¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¾Ð¡×¡Öµ®½Å¤ÊÂÎ¸³½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö±Ä¶È¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×
¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤¤¤¤¤Í¡×
¡ÖÁ´Á³¸«¤¨¤Þ¤¹¡¡»ÐËå¤Ç¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤«¤¤¤¤¤«¤â¡×
¡Ö¼¡²ó¤ÎÁ°Ìëº×¤Ï¤³¤Î¤ª»Ñ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö»÷¹ç¤¦¤ä¤ó¤«¡¼¡×
¡¡29ºÐ¤ÎËÙ¤Ïº£µ¨¡¢10·î¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£»Ð¤ÎÆàÄÅ²Â¤â¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë