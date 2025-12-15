タレントのヒロミ（60）と東野幸治（58）が司会を務めるTBSバラエティー「タミ様のお告げ」（月曜後9・00）が来春の改編で終了することが15日、分かった。わずか1年での幕引きとなった。

もともとは2人に元タレント中居正広氏（53）を加えた司会3人を売りにした「THE MC3」として、昨年10月にスタート。だが、同12月に中居氏の女性トラブルが報じられ、わずか6回の放送で休止状態に。中居氏が今年1月に芸能界引退したことを受け、4月期からヒロミと東野の2人体制による「タミ様のお告げ」としてリニューアルしていた。

番組コンセプトも引き継ぎ、一般人への調査を基にトークを繰り広げる“日本一余計なお世話バラエティー”として放送。ただ、平均世帯視聴率は3〜4％台で推移。制作会社関係者は「グルメやロケ企画なども試みたが、数字の改善は難しかった」と説明した。

レギュラー番組ながら放送頻度も7〜9月は月1回で、11月は0回だった。視聴率が振るわなかった面もあるが、TBS関係者は「もともとヒロミさん、東野さん、中居さんの3人ありきで始まった企画。1人欠けたことで根本が崩れた。局内でも同情する声は多い」と実情を明かした。

月曜午後9時枠は、「THE MC3」の前番組だった「ジョンソン」もわずか1年で終了。裏番組の日本テレビ「しゃべくり007」、フジテレビの看板ドラマ枠「月9」などが強いため、TBSは番組が定着できない苦しい状況が続いている。別のTBS関係者は「他局に勝てる番組を作ることは容易ではない。局は後番組にも頭を悩ませている」と表情をしかめた。

同局は本紙取材に「番組の編成については、従来お答えしておりません」としている。