【ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ バレット・ウォーレス】 2026年3月28日 発売予定 価格：3,850円 【ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ レッドXIII】 2026年3月28日 発売予定 価格：3,300円

スクウェア・エニックスは、ソフビフィギュア「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ バレット・ウォーレス」と「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ レッドXIII」をオンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」にて予約を受け付けている。発売は2026年3月28日を予定している。

本商品は「ファイナルファンタジーVII」のキャラクター「バレット・ウォーレス」と「レッドXIII」をソフビ化したもの。プレイステーション版のポリゴンで表現した姿が再現され、サイズは約16cmでデスクなどに飾りやすい大きさとなっている。

「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ バレット・ウォーレス」は両腕、腰、両足首が可動する。

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。