ライアン・ジョンソン監督シリーズ最新作『ナイブズ・アウト: ウェイク・アップ・デッドマン』は2025年12月12日にで独占配信開始を迎えると、米レビューサイトのでは絶賛スタートを切った。

本記事時点で、批評家スコアは92%、観客スコアも94％のダブル高評価。批評家目線でもファン目線でも楽しめる作品として迎え入れられた。

https://www.rottentomatoes.com/m/wake_up_dead_man_a_knives_out_mystery

『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』（2020）『ナイブズ・アウト: グラス・オニオン』（2022）に続くミステリシリーズ第3弾。1作目は批評家スコア97%／一般92%、2作目は批評家91%／一般92%と、いずれも高評価を受けている。

ダニエル・クレイグ演じる名探偵ブノワ・ブランが本作で挑むのは、田舎町の教会で起こる不可解な殺人事件だ。メインとなるのは若き司祭のジャド・デュプレンティシー（ジョシュ・オコナー）。不祥事によって左遷された田舎町で、横暴なカリスマ司祭ジェファーソン・ウィックス（ジョシュ・ブローリン）の独裁を目の当たりにする。

教会の説教中に起こった不可能殺人。そして甦る死者……。例によって、関係者全員が怪しむべき容疑者となる中、ブノワ・ブランの名推理と粋な仕掛けが、事件の全てを鮮やかに暴いていく。

果たして、その謎は信仰がなす奇跡なのか、それとも単なるトリックなのか？『ナイブズ・アウト: ウェイク・アップ・デッドマン』はNetflixで独占配信中。