ホロライブ・大神ミオ、“オカン”すぎるほっこり投稿でホロメン各位に通達「素敵な信頼関係…！」「リアルお母さんムーブすぎる」
「ホロライブ」所属のVTuber・大神ミオさんが、15日までにエックスのサブアカウントを更新。微笑ましい投稿でファンを和ませている。
【写真】お母さんのような大神ミオさんのかわいいポスト
ミオさんはエックスにて「うちがタッパーに何かを入れて渡したホロメン各位 タッパー返って来たことないと配信のネタで話したりしていますが、返って来なくて大丈夫なので気にせずおうちで使ってOKです。うちには新しいタッパーがたくさんあります。 大神ミオ」という、「ホロライブ」メンバーへの連絡事項を投稿。ミオさんは料理上手なことで知られており、プライベートではときどきホロメンに料理を作ってあげている。
実家のお母さんのようなほっこりする彼女の投稿には「優しい気遣いw」「リアルお母さんムーブすぎる」「返しに行くと2倍に増えて持たされるタッパー」「素敵な信頼関係…！」などの声が上がり、ファンが和んでいた。
引用：「大神ミオの日常」エックス（@ookamimio_sab）
