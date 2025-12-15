「会いに行けるアイドル」

今年の「NHK紅白歌合戦」にAKB48が6年ぶりに出場することが発表され、大きな反響を呼んでいる。特に注目を集めているのは、現役メンバーだけでなく、前田敦子、大島優子、指原莉乃といったかつてのトップメンバーたちがOGとしてステージに帰ってくるという点である。この発表は単なる復帰以上の意味を持っている。【ラリー遠田/お笑い評論家】

＊＊＊

【写真】「宝物すぎ」「今も変わらずキラキラ」…久々のAKB48劇場。圧倒的な存在感の前田敦子

大反響の理由は、AKB48が日本の音楽シーンに与えた影響の大きさによるものだ。秋葉原の小さな劇場からスタートしたこのグループは「会いに行けるアイドル」というコンセプトで革命を起こし、アイドル文化そのものを変えてしまった。

（左から）指原莉乃、前田敦子、大島優子

総選挙というファン参加型のイベントは賛否両論を巻き起こしながらも、アイドルとファンの関係性に新しい形を提示した。握手会という直接的な交流の場は、それまでの遠い存在だったアイドル像を根本から覆した。彼女たちの「じゃんけん大会」の模様がテレビで生中継されたりしたこともあった。

前田敦子や大島優子が活躍していた2010年前後は、まさにAKB48の黄金期だった。彼女たちは単なるアイドルではなく、一種の社会現象のように扱われていた。前田の「私のことは嫌いでも、AKBのことは嫌いにならないでください」という名言は多くの人に広まった。指原莉乃はスキャンダルによる別ユニットへの移籍という危機を乗り越えて、鮮やかな復活を遂げた。彼女たちが歩んできたそれぞれの物語がファンの心をつかんで離さなかった。

一方、当時のAKB48は存在が大きすぎるがゆえに、さまざまな理由から批判の対象にもなっていた。握手券や投票券を付けてCDをファンに複数買いさせてセールスを伸ばす手法は、ヒットチャートを形骸化させ、「AKB商法」と批判された。峯岸みなみがスキャンダル報道を受けて自ら丸刈りにして謝罪動画を公開した際には、人権侵害であると強く非難され、海外メディアでも報道された。

時代が変わり、音楽の消費のされ方も大きく変わった。配信サービスが主流となり、CDの売り上げは以前ほどの意味を持たなくなった。アイドルグループも多様化し、新しいコンセプトのグループが次々と登場している。SNSの発達により、アイドルとファンの距離感も当時とは異なるものになった。そうした変化の中で、AKB48は以前ほどの勢いを保てなくなり、紅白への出場も途絶えていた。

1人の表現者として成熟

だからこそ、今回の6年ぶりの紅白出場は特別な意味を持つ。それは単なる復活ではなく、ある時代の象徴が再び姿を現すということだ。AKB48のファンではない人でも、前田敦子、大島優子、指原莉乃といった名前は知っている。長い年月が過ぎたことで、同時代には批判の声が強かったAKB48が改めて見直され、再評価の気運が高まっている。

前田敦子や大島優子は演技の道で活躍し、指原莉乃はプロデューサーとして新しいアイドルグループを手がけている。それぞれが卒業後に異なる道を歩んでいるからこそ、再びAKB48として集まることの価値が際立つ。今ではアイドルではなく1人の表現者として成熟している彼女たちが原点に立ち返ってステージに上がる姿には、成長の物語が重なって見える。

音楽番組の視聴率が全体的に低下している現代において、紅白だけは依然として特別な存在である。その舞台にAKB48が再び登場することの意味は小さくない。かつての国民的アイドルを目にしてテレビの前で「懐かしいね」と言葉を交わす人々が全国に現れるだろうし、かつて応援していたメンバーの姿を見て心を震わせるファンもいるかもしれない。

AKB48は単なるアイドルグループではなく、一つの時代の象徴であり、多くの人々の青春の一部だった。当時のメンバーが再び大きな舞台に帰ってくることで、人々は自分自身の過去とも向き合うことになる。

すでにAKB48のOGメンバーは音楽番組やライブで現役メンバーと共演を果たしており、表舞台に立つたびに大きな話題になっている。そんな彼女たちが大晦日の大舞台でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。人々は国民的アイドルの新たな伝説が作られる瞬間を目の当たりにすることになるだろう。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

