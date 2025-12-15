ラ・リーガ 25/26の第16節 セルタとビルバオの試合が、12月15日00:15にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、フェラン・ジュルガ（FW）、イアゴ・アスパス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ビルバオは後半の頭から選手交代。オイアン・サンセト（MF）からセルトン・サンチェス（MF）に交代した。

46分、セルタが選手交代を行う。フェラン・ジュルガ（FW）からジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）に交代した。

46分、ビルバオが選手交代を行う。アレックス・ベレンゲル（FW）からイニャキ・ウィリアムス（FW）に交代した。

48分に試合が動く。セルタのハビ・ルエダ（DF）のアシストからビリオット・スウェドベリ（MF）がヘディングシュートを決めてセルタが先制。

51分、ビルバオが選手交代を行う。ユーリ・ベルチチェ（DF）からアダマ・ボイロ（DF）に交代した。

55分セルタが追加点。ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、セルタが2-0で勝利した。

なお、セルタは44分にフェラン・ジュルガ（FW）、77分にイアゴ・アスパス（FW）、90+6分にボルハ・イグレシアス（FW）に、またビルバオは66分にイニャキ・ウィリアムス（FW）、87分にダニエル・ビビアン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 02:20:24 更新