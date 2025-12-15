広瀬すず、福田雄一監督の「勇者ヨシヒコ」シリーズが「大好きです！」
女優の広瀬すず（27歳）が、12月13日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。「勇者ヨシヒコ」シリーズが「大好きです！」と語った。
映画「新解釈・幕末伝」に出演するムロツヨシが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。ムロがこれまで福田雄一作品に「ほぼと言っていいくらい出ている」が、「まだ、真ん中、主演というか、看板持たせてもらったことはなかったので、これはやっぱり持つことを目標に、もしくは持たなければいけない」と思い立ち、福田監督のところに直談判しにいったことがあるという。
福田監督からは、ムロが主演を務めることは「絶対成立するんだけど、より面白い成立で、いま僕が見たいのは佐藤二朗さんとムロくんで2人で看板を背負ってる姿を見たいんだけどな」という話があり、今回の映画「新解釈・幕末伝」が作られたと語った。
また、ムロが福田監督のオリジナル作品である「大洗にも星はふるなり」について触れると、広瀬すずが「大好きです！」とコメント。ムロが続けて「勇者ヨシヒコ」シリーズについて話すと、こちらも広瀬は「大好きです！」と語った。
映画「新解釈・幕末伝」に出演するムロツヨシが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。ムロがこれまで福田雄一作品に「ほぼと言っていいくらい出ている」が、「まだ、真ん中、主演というか、看板持たせてもらったことはなかったので、これはやっぱり持つことを目標に、もしくは持たなければいけない」と思い立ち、福田監督のところに直談判しにいったことがあるという。
また、ムロが福田監督のオリジナル作品である「大洗にも星はふるなり」について触れると、広瀬すずが「大好きです！」とコメント。ムロが続けて「勇者ヨシヒコ」シリーズについて話すと、こちらも広瀬は「大好きです！」と語った。