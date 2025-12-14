【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】「息子より姪が大事なの！？」夫にイライラ＜第10話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第10話 息子より姪
【編集部コメント】
シホさんの言う通り、アラタさんはリリちゃんに少し肩入れしすぎのような気がします。いくら身内とはいえ、姪ですよね。優先順位としては自分の子どもよりもあとになるはず。なのに、ユウゴくんのための貯金を貸そうだなんて……。シホさんもアラタさんのかつての行動を思い出し、「息子より姪が大事なのでは？」とモヤモヤしている様子。過去にいったい何があったのでしょうか。気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
