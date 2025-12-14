飼い主が亡くなり2週間もひとりぼっちだった15歳の柴犬。家族として迎え、あふれるほどの愛情を注ぎ続けると…？目を疑うほど一変したわんこの姿は話題を呼び「幸せが伝わります」「表情が全然違う！」「若返りしたね」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主が亡くなり『2週間もひとりぼっち』だった保護老犬→愛情たっぷりに育てた結果…】

飼い主に先立たれひとりぼっちだった老犬

TikTokアカウント「kogemaru.okoge」に投稿されたのは、一匹の保護老犬の第二の犬生を綴った物語。飼い主に先立たれ、2週間も庭でひとりぼっちだった推定15歳以上の黒柴犬を引き取った投稿主さん。

寂しさとストレスからか表情には生気がまったく感じられなかったそうです。投稿主さんは『長生きしてほしい』との思いを込め「鶴」と名付けたといいます。鶴ちゃんは年相応ではあるものの、おトイレもふらついてしまうほど…。心も体も憔悴しきっていたそうです。

みるみる若返り…！？

投稿主さん宅に家族として迎え入れられた鶴ちゃんは、たくさんご飯を食べ散歩に行き…再び犬らしい生活を取り戻しました。すると、ドッグランでも走れるほど元気に…！楽しそうな笑顔と跳ねるように走り回る姿は15歳とは思えなかったとか。

たくさんの愛情を注がれ犬本来の暮らしを続けた結果、病院の先生からも『12歳くらいですね』とのお墨付きをもらうほど、心も体も若返った鶴ちゃん。ふっくらボディへと変化を遂げた鶴ちゃんは、ピンクのお洋服が似合う愛くるしいおばあちゃんに♡

幸せな第二の犬生が、奇跡のアンチエイジングを生み出した秘訣ですね。

この投稿には「幸せになってね」「涙出ます…」「表情が全然ちがう♡」など、鶴ちゃんへの祝福と感動の声が寄せられました。

たくさんのキラキラな笑顔♡

鶴ちゃんの幸せな日常が別投稿にも紹介されています。投稿主さん宅へお迎えされてから、たくさんの初めてを経験した鶴ちゃん。先住犬と一緒に初めてのカート、初めてのコスプレ…そして毎日の歯磨きにも慣れたころ、鶴ちゃんの表情はまったく変わっていました。

『本当に同じ犬？』と疑ってしまうほど、たくさん笑うように♡どんどん幸せそうなお顔を見せてくれる鶴ちゃんに、投稿主さんもニヤニヤが止まりませんね…！

投稿主さん宅で5年9か月を過ごしたのち、お空へと引っ越した鶴ちゃん。そんな鶴ちゃんの幸せな犬生は、TikTokアカウント「kogemaru.okoge」をご覧ください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kogemaru.okoge」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております