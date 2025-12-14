「冬デートなに着る？」→【ハニーズ】「きれいめワンピ」が大正解かも♡

冬デートの服が決まらないときは【ハニーズ】の「きれいめワンピ」に頼ってみて。襟付きの上品ワンピやレースアップが大人可愛いニットワンピなど、どれも一枚で好印象を得られそうなラインナップです。甘さと上品さのバランスが絶妙だから、40・50代でも気負わず着られるはず。寒い季節こそ、女性らしさを引き寄せてくれるワンピを味方にしてみて。

知的さと可愛さを兼ね備えた配色ワンピ

【ハニーズ】「配色衿付ワンピース」\4,480（税込）

端正な襟元と落ち着いたブラウンが、知的なムードを演出するワンピース。ほどよくゆとりのあるシルエットながら、ウエストベルトでメリハリをプラスすれば大人の品が際立つかも。袖口と襟をブラックで切り替えたデザインが、周りと差がつくアクセントに。ジャケットと合わせればカチッと決まり、カーデと合わせればフェミニンに仕上がるはず。足元は黒のポインテッドトゥでキリっと引き締めてみて。

レースアップがキュートなニットワンピ

【ハニーズ】「レースアップニットワンピ」\3,980（税込）

フロントのレースアップが大人可愛い、デートにぴったりなニットワンピース。すっきり見えを助けるリブ編みのとレースアップのおかげで、ラフになりすぎず上品に着られるのもポイントです。ほどよくゆるっとした袖が、抜け感を演出してくれるかも。ブラックのロングブーツとバッグ合わせれば、甘めな雰囲気をほどよく中和してくれるはず。カラーは杢グレー・アイボリー・杢チャコールの3色展開です。

パール調ビーズで華やぐフェミニンワンピ

【ハニーズ】「パール付ニットワンピ」\3,980（税込）

ダイヤ柄の編み地に小さなパール調のビーズがあしらわれた、リッチさとフェミニンさをまとった一枚。ゆったりとしたシルエットが大人の余裕を漂わせつつ、淡いピンクなので甘さが抑えられて大人女性でも気負わず着られそう。モックネックで首元も暖かく、季節感たっぷり。ブラックのロングブーツとバッグで引き締めれば、すっきりまとまって上品なスタイルに着地します。

小顔見えが狙えるケーブル編みワンピ

【ハニーズ】「ケーブル編ワンピース」\4,480（税込）

首を覆うタートルネックで小顔効果も期待できそうな、ケーブル編みのワンピース。体のラインを拾いにくいゆとりのあるIラインシルエットで、ほっこり見えを回避。レギンスや細身パンツを重ねれば、より暖かく過ごせそう。アクセントにファーバッグを添えて、脱シンプルを狙ってみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

