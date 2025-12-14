この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【ポイ活投資チャンネル】がYouTubeで「楽天銀行 過去最強の特典祭 最大25,000円 既存ユーザでも15,000円 攻略手順のご紹介」と題した動画を公開。楽天銀行が実施する「過去最強の特典祭」について、新規口座開設者だけでなく既存ユーザーも高額特典を得られる攻略法を詳しく解説している。



動画で紹介されたキャンペーンは、2025年12月1日から2026年2月28日まで開催される「過去最強の特典祭」だ。新規口座開設と条件達成で最大25,000円相当がもれなくプレゼントされる内容で、ポイ活投資チャンネル氏は「既存ユーザーの方でも15,000円は狙えます」「今回のキャンペーン、激アツとなっております」と、その規模の大きさを強調した。



特典は大きく2つに分かれている。1つ目は、新規口座開設者を対象としたもので、口座開設後に10万円以上の入金を行うと5,000ポイントが付与される。2つ目は、既存ユーザーも対象となるもので、複数の条件を達成することで最大20,000円相当の特典が得られる仕組みだ。具体的には、楽天カードの利用代金引き落とし設定で1,000円、楽天カード以外の口座振替設定で最大1,500円、楽天証券の新規口座開設と条件達成で5,000円などが用意されている。



中でも特に注目すべきだと指摘したのが「給与・賞与の受取」だ。新たに楽天銀行を給与や賞与の受取口座に指定し、1回あたり11万円以上の入金があると、1回につき2,000円、最大5回までで合計10,000円がプレゼントされる。これは既存ユーザーにとっても大きなメリットとなる。



攻略にあたり、いくつかの注意点を挙げた。新規口座開設の際は、ポイントサイトを経由するとキャンペーン対象外となるため、必ず公式キャンペーンサイトから申し込むよう呼びかけている。また、口座開設時には紹介コードを入力することで、さらに特典を得られる可能性があるとした。



新規ユーザーはもちろん、すでに楽天銀行を利用しているユーザーにとっても見逃せない今回のキャンペーン。動画を参考に、自分に合った特典を狙ってみてはいかがだろうか。