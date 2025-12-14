卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日、男子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同2位の林詩棟（中国）と対戦。ゲームカウント4－3で勝利し、決勝進出を決めた。

■激闘後にまさかの展開

大会最終日となったこの日、男子シングルス準決勝の第1試合で、張本智は世界2位の林詩棟と対峙。フルゲームにもつれ込む熱戦となったが、最終第7ゲームを11－8で奪い、接戦を制した。試合後、張本智は「4度目の正直で、絶対に、絶対に、絶対に優勝したい」と語り、悲願の初優勝へ向けて意気込みを示した。

しかし、その直後にまさかのハプニングが起きた。準決勝第2試合に登場した世界ランキング1位の王楚欽（中国）が、対戦予定だったトルルス・モーレゴード（スウェーデン）のもとへ歩み寄り、短い会話の後にハグを交わすと、審判団が「怪我により勝者はモーレゴードです」と棄権を発表。

王楚欽は試合を行わず、準決勝を辞退する異例の展開となった。会場がざわつく中、場内アナウンスでも改めて棄権が伝えられ、決勝進出を懸けた注目の一戦は実現しないまま幕を閉じた。

これにより、張本智の決勝の相手はスウェーデンのモーレゴードに決定。両者はこれまで過去3度対戦し、張本智の1勝2敗。パリ五輪で銀メダルを獲得した相手を前に、悲願のタイトルを懸けて挑むことになる。