バドミントンでパリ五輪女子シングルス代表だった大堀彩さんが、結婚式の様子を公開した。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し、英語で投稿。「この数日間は私の人生で最高の時間の一つです」と振り返り、「ＶＩＰの方々、ご家族、スポンサーの方々、そして多くの友人たちに出会えました。一瞬一瞬を心から楽しめました。改めて皆様に心より感謝申し上げます」とつづった。

ウェディングドレス姿を披露。夫でマレーシアのバドミントン選手、オン・ユーシンと幸せいっぱいだ。フォロワーは「素敵でゴージャスなカップル」「とても美しくて素敵なカップル！」「とても可愛い花嫁」と祝福した。

大堀さんは富岡高２年時の２０１３年、アジアユース（１９歳以下）選手権で日本勢初優勝。世界ジュニア選手権では準優勝で、将来を有望視された。高校を卒業後の１５年にＮＴＴ東日本に入社し、１６年にトナミ運輸に移籍。１７年ＵＳオープン優勝。１８年に日本代表トップのＡ代表入り。２１年に下部のＢ代表に降格したが、２４年のパリ五輪は初出場で８強入りした。全日本総合選手権では３度の準優勝を果たした。２４年いっぱいで現役を引退した。

お相手のオン・ユーシンは男子ダブルス選手で、２０２１年の世界選手権では銅メダルを獲得。２人は今年３月に結婚することを公表した。